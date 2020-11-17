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平抑资金面波动 央行出手8000亿MLF

岳品瑜 刘四红

2020年11月17日08:12  来源：北京商报
 
原标题：平抑资金面波动 央行出手8000亿MLF

　　提前预告后，央行祭出了史上最大规模MLF（中期借贷便利）操作。11月16日，央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展8000亿元MLF操作，期限为一年，中标利率保持2.95％，与此前持平。在分析人士看来，央行续作MLF保持量增价稳，实现流动性净投放，有助于稳定近期市场因为债市异常波动而紧张的情绪。后续，央行将继续落实此前出台的相关政策，提升政策质效，根据市场情况采用多种工具维持流动性合理充裕。

　　MLF操作创纪录

　　央行数据显示，因11月5日、16日各有一笔MLF到期，规模共计6000亿元，央行此次MLF操作量8000亿元，向市场实现净投放2000亿元资金。

　　值得一提的是，由于央行采取对月内到期的MLF一次性续作，因此近几个月以来单日MLF操作规模都处于历史高位。尤其是此次8000亿元的MLF，已是史上最大规模的一次操作。在操作量上，这也是央行连续第四次实现超量投放。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华指出，央行此次续作MLF量增价稳，实现流动性净投放，主要是由于近期市场流动性偏紧，银行间质押加权回购利率有所上升，通过逆回购、MLF等工具平抑资金面波动；同时，央行对市场流动性的呵护，有助于稳定近期市场因为债市异常波动而紧张的情绪。

　　“但本次8000亿元MLF包括11月5日和16日两次MLF到期，可以看出央行对于流动性投放节奏与力度保持谨慎，避免过度宽松流动性的负面影响。”周茂华称。

　　“当前DR007（银行间质押式回购7天期利率）明显高于逆回购政策利率，一年期同业存单发行利率也持续高于MLF利率。近期的信用债市场波动，可能会促使央行对中期流动性的关注度加强，可能是此次MLF超额续作的原因之一。”苏宁金融研究院宏观经济中心副主任陶金同样告诉北京商报记者，11月以来，央行公开市场操作维持中性，不松不紧，但在第二周应对流动性趋紧，央行加强了逆回购的投放力度，此次MLF超额续作的目的，也是维持短期流动性的合理充裕，试图适度压降短中期资金利率水平。

　　建银投资咨询分析师王全月则称，目前市场中长期资金保持紧平衡态势，中长期同业存单价格维持在年内高位水平；11月以来信用债市场突发事件层出不穷，市场对流动性需求旺盛。在这样的背景下，央行谨慎的MLF操作可以缓解资金紧张情绪，同时也能维护中美利差的走扩、吸引外资流入、维护汇率稳定。另外，谨慎的MLF操作也为明年预留了政策空间。

　　年内LPR调降概率降低

　　除了操作量，MLF续作的另一关注点在于利率水平。从此次操作来看，央行在价格政策上仍保持等价操作，利率维持在2.95%，截至目前，已连续保持7个月平价操作。MLF利率保持不变，符合市场预期。正如陶金所称，目前来看，在经济复苏持续、流动性没有出现明显收紧的情况下，政策基准利率的调降必要性仍然不大。

　　基于MLF的锚定作用，多位分析人士认为，按照以往惯例，本次央行维持MLF利率稳定，预示LPR利率下调的可能性偏低。“从以往经验看，本月LPR报价利率维持稳定概率大。本次央行再度维持MLF利率稳定，也反映出目前国内实体融资利率整体处于合理水平，央行货币政策继续对实体经济复苏构成有力支持。”周茂华如是预测道。

　　另从近期公布的金融数据看，M2增速连续8个月保持两位数增长，显示国内货币信贷环境整体保持适度宽松，同时，实体信贷融资需求强劲，反映目前整体实体信贷利率处于合理水平。

　　“近期市场信用违约事件层出不穷，三季度商业银行不良贷款占比也继续呈现上升势头，在这样的背景下，商业银行主动调降LPR的可能性并不高。另外2000亿元的增量恐难扭转市场的中长期资金紧张态势。”王全月直言。

　　资金面表现方面，北京商报记者注意到，11月16日，Shibor（上海银行间同业拆放利率）上行态势有所下压，其中隔夜品种下行27.1个基点报2.2520%，7天期下行9.4个基点报2.3390%，不过，14天期下行1.8个基点报2.86%，1个月期下行0.3个基点报2.682%。

　　通过OMO维护流动性

　　关于利率水平，早在10月14日，央行货币政策司司长孙国峰曾指出，今年前4个月央行因经济形势变化特别是疫情冲击，前瞻性引导公开市场操作中标利率、中期借贷便利中标利率下行30个基点，带动一年期的LPR同步下行，并推动贷款利率明显下行。近几个月来随着疫情得到有效控制，国内经济复苏态势良好，央行的政策利率和LPR均保持稳定，市场利率围绕央行政策利率运行，利率水平与当前的经济基本面总体相匹配。

　　针对后续货币政策走向，近日，央行副行长刘国强也表态称，政策调整要基于对经济状况的准确评估，不能仓促和弱化金融服务实体经济的效果，要把实体经济服务好，也不能出现“政策悬崖”，因此调整政策要评估和考虑多方因素。

　　陶金告诉北京商报记者，回顾疫情以来的货币政策，央行推出的创新货币政策工具更多是在特殊情况下的针对性措施，在未来实体经济继续复苏的背景下，总体的逆周期调节空间较小。结构性的货币政策工具尽管是在特殊时期推出的，但目前来看实施效果较好，不排除会在未来被长期系统应用。

　　“从目前国内经济复苏情况与货币信贷环境来看，央行将继续落实此前出台的相关政策，提升政策质效，同时，更加精准支持实体经济薄弱环节，平衡好稳增长与防风险关系。”周茂华同样称，后续，央行将根据市场情况采用多种工具，维持流动性合理充裕。

　　王全月则认为，央行年中提出的新增30万亿元社融、20万亿元人民币贷款的目标已接近完成，年内或将继续保持通过OMO（公开市场操作）维护流动性的模式。此外，今年初投放的短期贷款将在明年上半年到期，存在大量续贷需求，届时有望降准支持商业银行的信用扩张。而如果商业银行不良率上升较快，为满足监管要求，LPR则很难调降。

　　陶金同样称，“年内LPR调降空间已经很小，即使调降，最多可能是5个基点，除非经济复苏进程受到了新的外生冲击。即使资本市场出现流动性明显紧缩，央行大概率也不会通过降息的方式来应对”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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