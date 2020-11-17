中国经济具有强大韧性 10月餐饮收入增速转正

原标题：中国经济具有强大韧性

本报记者 赵语涵

昨天上午，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上介绍了10月国民经济运行情况。10月份，统筹疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，国民经济运行延续稳定恢复态势。值得一提的是，国庆叠加中秋黄金周带动消费热潮，不仅餐饮月收入同比增速首次实现由负转正，黄金周期间全国游客数量、电影票房恢复到往年同期的七成以上，旅游收入也有明显增长。

黄金周带动消费强势回暖

一进入10月就是一连8天的国庆加中秋长假，全国百姓的消费热情由此被点燃。10月，全国消费成绩单喜人。国家统计局数据显示，10月，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点；环比增长0.68%。1至10月份，社会消费品零售总额311901亿元，同比下降5.9%，降幅比1至9月份收窄1.3个百分点。

值得一提的是，受疫情冲击较为严重的餐饮、酒店、旅游、影院等行业均在黄金周加速回暖。10月，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。付凌晖透露，黄金周期间，全国游客数量、电影票房恢复到往年同期的七成以上。在海南离岛免税政策作用下，10月海南免税店零售额同比增长了两倍以上。

此外，曾受疫情冲击明显的升级类商品和大宗商品消费回暖明显。其中，10月份，化妆品类、金银珠宝类、汽车类商品同比分别增长18.3%、16.7%、12.0%。

而今年以来一直保持逆势增长势头的网络消费继续维持了高增速。1至10月份，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，比1至9月份加快1.2个百分点。其中，实物商品网上零售额增长16.0%，比1-9月份加快0.7个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。

失业率下降物价涨幅创新低

国家统计局还发布了就业、物价等民生热点数据。就业方面，10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为4.8%，与9月份持平。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.2个百分点。10月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。值得一提的是，1至10月份，全国城镇新增就业1009万人，已提前完成全年目标任务。

物价方面，10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，涨幅比9月份回落1.2个百分点，创年内新低；环比下降0.3%。1至10月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，涨幅比1至9月份回落0.3个百分点。

分类别看，10月份，食品烟酒价格同比上涨2.4%，衣着下降0.3%，居住下降0.7%，生活用品及服务下降0.1%，交通和通信下降3.9%，教育文化和娱乐上涨1.1%，医疗保健上涨1.5%，其他用品和服务上涨2.4%。在食品烟酒价格中，备受关注的猪肉价格同比下降2.8%，为近19个月来首次同比下降，鲜菜上涨16.7%，粮食上涨1.5%，鲜果上涨0.4%。

全国经济复苏呈现四大特点

在谈到评价这一阶段经济运行表现时，付凌晖表示，今年前三季度，中国经济累计增速首次转正。从10月份的情况来看，国民经济继续延续了稳定恢复的态势。他认为目前经济恢复呈现四大特点。

首先，工业和服务业运行平稳较快增长。工业增长继续保持在较高的速度，10月份规模以上工业同比增长6.9%，增速与上月持平。服务业增长明显加快，10月份服务业生产指数同比增长7.4%，比上月加快了2个百分点。第二，消费和投资企稳回暖。10月份，社会消费品零售总额同比增长4.3%，1至10月份，投资同比增长了1.8%。第三，生产要素趋于活跃。10月份随着生产生活秩序的恢复，人员的流动不断加快。10月份，全社会客运量降幅明显收窄。发展的新动能在持续增强。第四，新产业快速增长，前10个月，高技术制造业增加值同比增长5.9%，工业机器人产量同比增长20%以上。

付凌晖表示，这些数据的变化体现出中国经济具有强大韧性，也有良好的修复能力，并且前期经济运行一些不平衡的状况得到了改善。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)