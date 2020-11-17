首批科创50ETF上市交易 科创板投资门槛“大降”至百元

原标题：科创板投资门槛“大降”至百元

本报记者 孙杰

即使没有开通科创板交易权限，普通投资者也能在二级市场像买卖股票一样，间接参与科创板投资了。昨天，首批4只科创50ETF在上交所正式挂牌上市。这意味着，科创板指数化投资时代正式开启。首日，4只科创50ETF均实现上涨。

资金门槛从50万元降至百元

今年9月22日，首批科创50ETF开售时，一度受到资金热捧。华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信等4只科创50ETF，累计获得近千亿元资金。

昨天4只基金正式上市，再度点燃市场情绪。早盘开盘，华夏科创50ETF涨8%，易方达科创50ETF涨4.9%，华泰柏瑞科创50ETF涨4%，工银瑞信科创50ETF涨4.2%。不过，随后4只基金的涨幅均出现回落。

截至收盘，4只科创50ETF均为上涨，其中华夏科创板50ETF涨幅最大，达1.81%，全天成交达21.19亿元，另外3只ETF成交也均超过5亿元。4只科创板ETF首日合计成交45.56亿元。

作为A股全新的板块，科创板诞生以来就一直受到格外关注。不过，目前投资者直接参与科创板投资有严格的条件限制，包括50万元资金门槛、2年以上（含2年）的证券市场交易经验等，这就将很多中小投资者挡在门外。

而科创50ETF上市间接降低了投资门槛。换句话说，投资者可通过申购赎回或在二级市场直接买卖ETF。以首批科创50ETF首日价格为例，买入一手相关ETF，价格大约为100多元。

分散风险分享科创新红利

ETF是交易型开放式指数基金的简称，投资者购买某只ETF，相当于购买该基金跟踪的指数。对投资科创板来说，除让投资者获得间接参与的资格，还有更重要的一点——由于ETF追踪的是指数，而并非单只个股，这种分散化的投资方式，也起到了分散风险的作用。

由于行业格局仍处于巨大的变化之中，科创板企业都面临着激烈的优胜劣汰，投资个股存在较大的不确定性。而通过科创板ETF进行指数投资，可大幅降低风险。

从跟踪指数看，科创50ETF跟踪的科创50指数是目前表征科创板走势最重要的指数，该指数是上交所和中证指数公司发布的关于科创板的首条指数，由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现，并设置3个月的定期调整机制。业内人士认为，以此可以确保指数的代表性。也就是说，只要我国科创产业持续发展，科创板ETF就能保持长期的净值增长。

科创50指数的基准日是2019年12月31日。截至上周收盘，今年科创50指数已累计上涨43.69%，在主要指数中，仅次于创业板指同期表现。

投资仍要首先考虑风险

当前，我国经济正处于要素驱动向创新驱动转型的关键时期，科创板定位于面向世界科技前沿、经济主战场以及国家重大需求，自设立之初就肩负着引领经济发展向创新驱动转型的使命。作为首个试点注册制的场内股票交易市场，科创板聚焦“硬科技”领域，提供了这一领域稀缺标的的投资机会。

上交所数据显示，截至11月16日，科创板已有195家上市公司，总市值为31051.68亿元。科创50ETF所跟踪的科创板50指数是“优中选优”，聚集了50只科创头部企业，长期投资价值备受期待。相关数据显示，科创50指数其成分股对应的50家企业，2019年利润合计占板块整体的六成以上。

正是由于指数基金兼具股票与基金的特点，还可以在二级市场像股票一样直接交易，业内人士认为，首批科创50ETF的上市，意味着投资者可以便捷地在场内“一篮子”跟踪和投资科创板的核心资产。

对投资者普遍关心的科创板估值状况，易方达基金经理成曦认为，8月以来，科创板持续回调，当前板块PE中位数约5.8倍，市盈率约70倍。“结合科创板公司的生命周期以及板块的整体定位，中长期的赛道和空间才是关键。”他建议投资者，对科创板选股，还是牢牢把握“赛道、稀缺、焦点”三要素，选择赛道有充裕成长空间、具备稀缺性、市场关注度高的优质标的。

不过，通过指数化投资科创板仍旧无法完全规避风险，业内人士提醒，投资者仍需把风险作为投资的首要考虑因素。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)