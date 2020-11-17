人民币中间价调升237个基点 机构称双向波动趋势仍将延续

受外围市场不确定因素影响，人民币汇率近期走势宽幅双向波动特征凸显。中国外汇交易中心数据显示，16日人民币对美元汇率中间价报6.6048，较前一交易日上调237个基点。当日在岸人民币对美元汇率开盘跳涨百点，最终收盘报6.5770，较上一交易日上涨374点。离岸人民币日内对美元也持续走强，一度升破6.57关口。

此前一周，在美元指数升值背景下，在、离岸人民币汇率在明显上涨后小幅回调，人民币双向波动特征明显。“整体来看，回调力度不及美元指数升值幅度，显示了人民币运行中枢平稳。此外，10月数据显示社融结构持续向好，金融支持实体特征显著，经济延续复苏态势，出口持续超预期，构成人民币平稳运行的支撑条件。”东方金诚研究发展部技术总监曹源源指出。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金表示，人民币对美元汇率的变化，根本逻辑还是中美两国目前的息差。利率水平综合反映了一个国家经济、货币政策和通胀等状况，中美两国的息差反映了在经济、政策等方面的区别。此外，贸易形势、经济发展基本面、中国在实体经济和资本市场持续对外开放，支撑了近几个月人民币对美元的汇率持续升值，人民币资产相对于其他国家的吸引力进一步加大。

展望未来走势，机构普遍认为在内外部因素共同作用下，人民币汇率有望在合理均衡水平上继续保持双向波动和基本稳定。

中国首席经济学家论坛理事长连平表示，人民币将在波动中趋向升值，但双向波动的弹性会更大。“未来一段时间，人民币国际化和中国金融市场的进一步开放将有助于推动人民币进一步升值。人民币国际化将推动全球对于人民币的需求进一步上升，在全球支付结算等交易活动中，人民币的使用规模将越来越大，越来越多的交易者和投资者会持有人民币对中国的金融市场进行投资；同时，我国金融市场开放程度越来越大，将更加便利这些投资，也会有助于更多投资者以人民币投资于人民币资产。”连平指出。

浙商证券首席经济学家李超认为，后续人民币汇率仍有升值空间。曹源源表示，考虑经济基本面及市场情绪等因素使人民币单边贬值预期尚小，双向浮动特征将更加明显。综合各种影响因素，预计短期内人民币对一篮子货币汇率指数将出现一定幅度升值。

在人民币连续五个月升值背景下，资本正加速流入国内市场。官方数据显示，境外机构已连续23个月增持中国债券，持有规模节节攀升。截至10月末，境外机构持有中国债券2.68万亿元，环比增加866亿元，增幅达3.34%。

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