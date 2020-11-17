10月70城房价涨幅回落 预计四季度仍以稳为主

国家统计局16日发布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。10月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，较上月回落0.1个百分点；31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。根据全国商品房销售数据，1-10月商品房销售面积追平去年同期，单月销售均价重回万元以下。

业内人士表示，市场需求疲软叠加密集调控，价格涨幅进一步收窄。下半年以来，随着房地产调控的“一城一策”持续深化，并进一步向三四线城市深入，预计后期房价继续趋稳。

房价涨幅平稳回落

10月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。二手住宅方面，销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.5%、0.6%和0.9%。

31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.2%，涨幅比上月分别回落0.3和0.4个百分点。

诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱表示，虽然10月是传统的销售旺季，但“银十”不及“金九”。随着更多城市调控升级，购房者逐渐趋向理性。

“市场需求释放疲软叠加密集调控，价格涨幅进一步收窄。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，近两月重点城市住房需求释放步入疲软期，从贝壳相关数据来看，10月重点18城链家二手房实际成交量与9月基本持平，且近两月月均成交较6月至8月降11%，重点18城二手房业主调价中涨价次数占比处在18%以下；新房方面，今年10月新房成交环比下滑13.7%，幅度超过去年，需求乏力。

上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，10月房价涨幅由“合理”区间进入“偏冷”区间，一二手房价涨幅均明显收窄，新房价格上涨城市数量减少10城，二手房价格上涨城市数量减少11城，明显降温。

统计局数据显示，10月70大中城市房价上涨数量45个，较9月的55个减少10个，二手住房价格方面，上涨城市39个，是半年来的最低位，27个城市二手房价格下调，数量也是近半年最多。

调控政策持续深化

今年下半年以来，房地产调控基调整体收紧，价格涨幅稳中收窄。王若辰表示，7月24日，中央层面召集北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、成都、宁波、长沙等10个热点城市房地产工作座谈会，明确指出地方政府应高度重视当前房地产市场出现的新情况新问题，时刻绷紧房地产调控这根弦，坚定不移推进落实好长效机制。

11月16日，临沂市人民政府新闻办公室召开房地产市场调控工作新闻发布会。临沂市住房和城乡建设局党组成员吴继兵表示，临沂将坚持“房住不炒”工作定位，对中心城区范围内易出现高地价、高房价的地块，严格执行限价、限转、双限一竞调控政策，强化市场监管力度。

11月6日，浙江嘉兴海盐县发布《关于进一步加强房地产市场管理的若干意见》，严禁企业虚假优惠，虚假打折，严禁向买受人推荐或提供首付贷（包括金融机构和其他民间借贷机构、网络借贷），严禁首付垫资行为，严禁返本销售或变相返本销售问题，严禁怂恿、协助买受人以假离婚、出具假的收入证明等进行骗贷。

11月4日，丽水市建设局发布《关于进一步促进丽水市区新建商品房市场健康发展的通知》，要求向社会公开房源信息，进一步稳定市民群众心理“预期”。同时，分期预售的商品住宅，严格执行预售备案价格续推不涨原则。

11月3日，台州市发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，将实行限售政策。提出从通知之日起在台州市区新购买的住房（含新建商品住房和二手住房），自取得不动产权证书满3年后方可转让。土地市场方面，建立房价地价联动机制，执行商品住房预售价格备案制度，实行“限地价、竞自持（或配建）”土地出让方式，控制溢价率和楼面地价。

本轮房地产调控自上而下，且坚定不移。许小乐表示，11月以来，房地产调控的“一城一策”持续深化，并进一步向三四线城市深入。

楼市调控效果显现

16日，统计局发布的1-10月全国房地产开发投资和销售情况显示，1-10月，全国房地产开发投资116556亿元，同比增长6.3%，增速比1-9月提高0.7个百分点，投资明显回暖。同时，1-10月，商品房销售面积133294万平方米，同比持平，1-9月为下降1.8%。商品房销售额131665亿元，增长5.8%，增速提高2.1个百分点。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示，各地前期稳市场的调控政策逐步起效，加之房企为了对冲融资压力以及抢占销售节点，近两个月推出各种促销措施，使得销售量保持增长的同时价格略有下行。

潘浩说，5月以来销售端持续发力拉动商品房成交面积持续恢复，商品房当月销售面积连续6个月超过去年同期。与此同时，根据数据计算10月单月销售均价9875元/平方米，环比下降1.9%，延续了9月单月销售均价环比下行的走势，单月重回万元以下。

潘浩预计，2020年全年成交量将超过去年，但成交价格增速将继续保持稳定。他介绍，根据贝壳新房带看、认购指数观察，两项指标10月仍保持增长，判断年底成交量走高的可能性较大。

王若辰表示，热点城市基本都已收紧调控政策，年初以来由货币和信用扩张推动的房价加速上涨进入尾声。同时，经济虽然在复苏过程中，但短期不足以支撑房价继续快速上涨。她预计，未来几个月70城房价环比涨幅仍有收窄空间或者转负。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)