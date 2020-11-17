商务部：RCEP促进贸易投资高水平开放

16日，商务部国际司负责人在解读《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）时指出，15方均采用负面清单方式对制造业、农业、林业、渔业、采矿业5个非服务业领域投资作出较高水平开放承诺，大大提高了各方政策透明度。同时，服务贸易章节除市场开放及相关规则外，还包含金融服务、电信服务和专业服务三个附件，对金融、电信等领域作出了更全面和高水平的承诺。

该负责人介绍，中方投资负面清单反映了国内改革最新进展，这也是我国首次在自贸协定项下以负面清单形式对投资领域进行承诺，对完善国内准入前国民待遇加负面清单外商投资管理制度，锁定国内压缩外商投资负面清单改革成果，实现扩大外商投资市场准入具有重要意义。

在市场准入承诺之外，RCEP在服务贸易还有更大突破。该负责人表示，服务贸易章节除市场开放及相关规则外，还包含了金融服务、电信服务和专业服务三个附件，对金融、电信等领域作出了更全面和高水平的承诺，对专业资质互认作出了合作安排。

其中，金融服务附件代表了我金融领域的最高承诺水平。首次引入了新金融服务、自律组织、金融信息转移和处理等规则，就金融监管透明度作出了高水平承诺，在预留监管空间维护金融体系稳定、防范金融风险的前提下，为各方金融服务提供者创造了更加公平、开放、稳定和透明的竞争环境。这些规则将不仅有助于我国金融企业更好地拓展海外市场，还将吸引更多境外金融机构来华经营，为国内金融市场注入活力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)