原标题：RCEP释放红利 多行业迎长期利好

11月16日，受区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成功签署消息提振，港口航运、外贸、纺织服装等板块表现强势。机构认为，RCEP推动区域经济一体化，出口强势格局有望延续。从中长期看，港口航运、跨境电商以及我国向其余成员国出口规模占比高的外向型产业或持续受益。

交运外贸纺织多板块飘红

16日，港口航运、外贸等多板块涨幅居前。同花顺数据显示，港口航运指数当天上涨2.86%，板块上11只航运股和19只港口股全部飘红。其中，连云港、渤海轮渡涨停，锦州港、海峡股份涨幅超过5%。外贸板块也表现强势，34只个股中31只实现上涨，远大控股、厦门国贸涨幅超过5%。

当日，纺织服装板块同样走强。同花顺数据显示，纺织服装指数上涨1.32%，板块内89只个股中70只上涨，朗姿股份涨停，百隆东方、聚杰微纤、哈森股份等多只个股涨幅超过5%。

“RCEP的签署，使得我国在出口贸易方面将迎来更广阔的发展前景。这对我国出口贸易行业乃至整个经济的发展都是有利的。周一沪深两市大幅上涨，也反映了投资者的看好。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

市场机构普遍认为，随着RCEP的实施和不断深化，开放红利将持续释放。中金公司表示，目前RCEP框架下的15成员国大约占据世界30%的人口和近30%的GDP，预计RCEP将有效增加成员国间的贸易往来，提升区域经济活力和竞争力。

兴业证券也指出，RCEP实施将会极大促进中国和东盟两大经济体所代表的亚洲经济发展潜力，有望成为全球经济复苏的强力引擎。尤其是，开放的红利也将使股、债、汇、房等中国优质资产价值长期得到支撑。

多领域受益形成长期利好

机构普遍认为相关主题将迎来投资机会。其中，包括港口航运、跨境电商、纺织服装、轻工家电等领域都将形成长期利好。

伴随着市场的逐步复苏，三季度港口航运业绩持续改善。而受益于RCEP，板块或将迎来长期利好。国泰君安国际表示，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕，预计将利好港口和航运股。

《经济参考报》记者发现，相关上市公司普遍受到投资者的密切关注。中远海发16日在回复投资者提问时表示，RCEP的签署对航运业长期需求形成支撑，对航运公司具有直接正面的影响。中创物流表示，区域全面经济伙伴关系的构建，将增强整个东亚地区的经济竞争力，提高区域经济一体化程度，一定程度上会给物流企业带来新的发展机遇。

开源证券认为，出口跨境电商等相关行业有望显著受益。具体看跨境物流方面，RCEP成功签署，有望帮助中国出口商品在目的国海关通关效率提高，从而大幅提高跨境物流效率、缩短物流时间，提高消费者购物体验。

除了上述板块，多家券商表示，可关注我国向其余成员国出口规模占比高的行业。此外，加入RCEP还有望降低制造成本并扩大市场空间，制造产业链或将受益。

中金公司表示，RCEP将促进区域内贸易，对中国GDP有所提升，纺织服装、轻工最为受益。其中，中国纺织制衣产业链在全球纺织出口国中最为完善，上游纤维、中游面料辅料和下游服装产业均有集群布局。未来，中国供应链的高稳定性也将被全球品牌客户日益重视。另外，根据Euromonitor数据，2019年亚太地区（含中国、日本、韩国、东南亚、澳大利亚、新西兰等）家电零售额2048亿美元，占全球家电零售额的46%。RCEP有利于中国消费电器、消费电子品牌在这一区域的扩张，有利于相关标的估值提升。

中原证券研究所林思闪表示，2020年1月至9月，我国对RCEP其余成员国出口总额同比增速为2.75%。按恒生行业分类，今年1至9月我国对RCEP其余成员国出口总金额占比大于10%的行业主要有：电气设备、黑色家电、机械设备和矿产资源。此外，今年9月份，出口累计同比增速大于20%的行业主要有：钢铁、铜及其制品、精油制品及化妆品等。

不过，国盛证券也指出，RCEP的签署对我国优势行业是机遇，对薄弱行业则是挑战。据该机构测算，RCEP协定下，受益较大的行业包括纺织服装、轻工、建材、农产品、采掘业、电子商务等；相对而言，受冲击较大的行业包括汽车及零部件、石油化工等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)