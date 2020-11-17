原标题：白酒板块年内暴涨 机构预警“小酒”炒作风险

“喝酒吃药”行情热度仍在A股市场持续。其中白酒板块涨幅更是不断刷出新高。近期部分资金“防御性”流入白酒板块，进一步助推了板块情绪。目前行情已由白酒龙头扩散至三四线小酒企及黄酒、葡萄酒等其他酒类板块。16日A股开盘后，白酒股再度领涨。截至收盘时，金种子酒大涨10.05%，报9.20元；青青稞酒涨停，报15.20元；山西汾酒上涨9.24%，报273.21元；泸州老窖涨6.04%，报197.97元。

过去一周，中信白酒指数上涨1.66%，跑赢上证指数与沪深300指数。北上资金持仓的白酒板块市值增加12.05亿元，一线白酒持有市值增加22.62亿元。民生证券数据显示，从估值来看，近期白酒板块市盈率PE（TTM）持续处于近10年以来的历史高位。具体来看，作为板块龙头的贵州茅台今年股价表现并不突出，而金徽酒、酒鬼酒、山西汾酒、泸州老窖、五粮液年初至今涨幅均超100%，涨势强劲。

作为甘肃地区的白酒企业，金徽酒在“复星系”的加持下，股价自3月份底部价位的8.95元一路飙涨。10月份以来，金徽酒股价从18元一路涨至52.29元，位居酿酒板块第一，期间还多次登上龙虎榜。来自金徽酒16日发布的公告显示，11月13日，公司还迎来包括国泰君安、中信建投在内19家券商的集中调研。

白酒板块中，近期部分“小酒”涨幅同样可观。对此，民生证券指出，除了三季度业绩回暖提供的基本面支撑，还受到多重因素影响。一方面，近期市场风格发生轮动，成长股板块出现一定回调，部分资金产生进入消费板块避险的需求；另一方面，相较于必选食品板块，可选板块估值仍具备一定优势。不仅如此，对比今年来涨幅较大的一、二线白酒，“小酒”估值优势更加显著。

股价飙涨之下，也引发了部分机构的冷思考。天风证券认为，尽管白酒消费行情逐步复苏，但近期区域白酒公司股价大起大落主要是短期资金驱使。民生证券提醒，尽管一些区域白酒公司股价近期上涨有一定必然性和合理性，但短期快速上涨仍然缺乏强有力的基本面逻辑支撑。

中金公司也提醒，目前一、二线白酒龙头公司估值尚未泡沫化，未来4至5年左右仍然具备收入、利润翻倍增长的潜力。但是部分“小酒”炒作已经脱离基本面，或对业绩增长有较大透支。资金推动上涨，投资者需警惕短期情绪回落后带来的冲击。

上周最后一个交易日，白酒板块一度领跌。当日收盘，相关个股全线大跌，板块整体跌超5%，伊力特、金徽酒、口子窖、迎驾贡酒等多股尾盘集体跌停。申万宏源钱启敏表示，游资对热点的追捧越来越短。在转债、新能源车等热点降温后迅速转向白酒板块，尤其是中低价白酒股整体大涨，又进一步扩散到黄酒、啤酒、葡萄酒等相关品种。不过，由于白酒平均市盈率接近历史最高峰值，因此短炒后难以持续。

长期来看，机构依旧乐观看待板块长期价值，白酒估值仍在提升通道。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，白酒是消费行业一个非常有代表性的分支，不管是在消费复苏的情境里，还是长期的饮食结构中，始终具有非常强的消费属性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)