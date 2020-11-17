“二次”封禁：对欧经济冲击几何

10月以来，欧洲新增新冠肺炎确诊病例迅速攀升，欧洲多国相继宣布实施“二次”封禁。

不同于今年春天大规模“停摆”，11月德国的街头远比3月时热闹，早晚高峰时段车流如潮，购物街区人群熙熙攘攘，一栋栋写字楼灯火通明……在新一波疫情的冲击之下，政府“二次”封禁措施显得相对温和，德国经济社会仍在积极运转。

欧洲央行执行委员会委员伊莎贝尔·施纳贝尔指出，欧洲“二次”封禁针对性更强、目标更明确，对经济的影响可能小于今年春季的首次封禁。具体来看，对金融市场的影响面更为有限，股市虽有明显调整，但大范围避险资产外逃现象并未出现。服务业在“二次”封禁中严重受损，但制造业不仅没有关停，反而从中国经济的强劲复苏中获益。

10月欧元区制造业PMI升至54.8，连续4个月上升，并创27个月最高值。其中，欧洲最大经济体德国10月制造业PMI创下31个月最高值。相比之下，当月欧元区服务业PMI跌至46.9，为5月以来最低值，并且欧元区所有国家服务业活动均在减弱，其中西班牙服务业出现近5个月来最严重萎缩。

埃信华迈经济学家克里斯·威廉姆森认为，酒店等服务行业受损尤其严重，抵消了制造业部门的扩张效应。随着封禁措施升级，欧元区想要避免再次陷入负增长变得越来越困难。“尤其是法国、意大利、西班牙等国经济已出现二次萎缩”。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼说，欧洲经济复苏已因新冠肺炎确诊病例再次激增而中断，预计2021年恢复增长，但恢复至疫情前水平还需要两年时间。

在疫情控制不力或久拖不决的情况下，欧洲面临的企业破产、长期失业、供应链中断等下行压力将不断上升。

欧元区9月失业率已攀升至8.3%。欧盟委员会指出，虽然欧盟及成员国采取短时工等措施，有效缓解了疫情对就业的冲击，但随着各国逐步取消紧急支持措施以及新的劳动力进入市场，2021年欧洲失业率预计会进一步上升。

德国央行警告说，随着疫情进一步发展，德国企业破产和信贷违约可能突然大幅增加，使银行将承受压力。欧洲央行行长拉加德指出，欧元区金融稳定风险仍在升高，例如表现在非金融部门收入减少、负债增加，银行盈利能力持续下降、信贷损失上升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)