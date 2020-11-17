原标题：小康路上的审计坚守之十五：审计工作为脱贫攻坚和乡村振兴“一路护航”

今年以来，围绕确保脱贫攻坚任务如期全面完成的目标任务，审计署统一组织各级审计机关对157个贫困县开展扶贫审计，对15个省（自治区、直辖市）乡村振兴相关政策落实、资金管理使用情况开展审计。截至目前，全国审计机关累积推动7600余项精准扶贫政策措施落地，切实维护了广大贫困群众的切身利益。日前，《经济参考报》记者走访多个县市，从扶贫资金的落实和使用，到保障性民生项目、农村新经营模式的建设等多方面对审计工作成效进行了实地调研。

织牢织密扶贫和涉农资金“保障网”

“现在拿到补偿款了，多亏审计帮忙，我们的钱才终于发放下来！”辽宁省盘锦市吴家镇兴安村五组的一位村民高兴地对记者表示。今年8月3日，一笔久悬未决的退耕还河资金终于发放到了兴安村92户315位村民的手中，了结了众人近三年来的一块心病。

作为减贫脱贫的“助推剂”，惠农补贴资金与群众利益息息相关，一分一厘都不能乱花。对于审计工作人员来说，各类惠农补贴资金和政策落实情况正是他们关注的重要环节。

经盘锦市审计局实地调查，2018年6月，吴家镇兴安村五组就收到了退耕还河补偿款10.09万元。但由于该地块属于河套地，权属在水利部门，少数村民从水利部门承包耕种，认为退耕还河资金应为承包户所有，也有村民认为该地块属于村集体经济的一部分，资金应给由全体村民所有。

相关审计组在审计报告中指出，盘山县人民政府应督促相关单位尽快统一意见，形成合理的分配方案，发挥资金的社会效益。这份审计报告也引发了盘山县政府的高度重视，有关部门通过司法确权和耐心细致的群众工作，终于在今年7月23日形成分配方案，8月3日补偿款正式打到了村民的银行卡上。

而这，只是审计工作确保扶贫和涉农资金使用的一个缩影。在脱贫攻坚和乡村振兴政策的落实中，为了确保政策精准落地，审计部门从扶贫资金统筹整合使用、危房改造等各类补助发放、专项资金结存时间等各个方面予以悉心“把脉”。

“此前，在马山县、隆安县等5个县的部分扶贫项目中，统筹整合资金没有按照‘多个渠道引水，一个龙头放水’的扶贫投入新格局进行运行。”广西审计厅农业与资源环保处梁桂成对《经济参考报》记者表示，财政涉农资金仍按原部门、单位的渠道支出，只是使用方向改变为贫困地区，没有真正实现跨部门、跨行业的统筹使用。“甚至出现了一边资金闲置，一边却缺少资金的现象。”梁桂成说。

为了解决这些问题，广西审计厅给出建议，在加强财政资金运行监督检查力度的同时，支持贫困县自主开展统筹整合使用财政涉农资金，同时进一步加强扶贫项目的管理，做好项目前期工作调研，从而改变财政涉农资金滞留时间长、项目实施进度慢等状况。

而据广西审计厅厅长眭国华介绍，自2019年6月至今，广西审计厅已向自治区党委、政府报送各类信息、报告等290份，有关市县根据审计建议完善或出台相关管理制度办法108项。一张确保扶贫资金使用的“保障网”正在密密织就。

疏通理顺扶贫和乡村振兴工作“重难点”

然而，在脱贫攻坚和乡村振兴工作中，审计工作不仅仅在确保资金的使用上发力，从扶贫项目开工情况、保障性民生项目建设和使用效益到农村新经营模式的建设，审计部门发现问题、解决问题，着力疏通扶贫路和乡村振兴上的难点、堵点。

在黑龙江省大庆市肇源县新站村新源生物质材料制造有限公司，秸秆压块工作正有条不紊地进行。为实现秸秆全部还田离田，确保全域全时段不烧。2018年，肇源县取得秸秆综合利用项目补贴资金2012.50万元，用于建设26个秸秆压块站给予补贴；获得补贴资金252.45万元，用于购买家用生物质锅炉2450台。此外，县政府扶持兴建了一批秸秆压块企业，量产压块秸秆作为家用生物质锅炉的燃料。

不过，随着项目的持续推进，审计人员却发现了一系列问题：尽管秸秆压块站如期建成，生产并不如想象中景气，无法达到预期的生产效益；购买的生物质锅炉有些也处于闲置状态，没有出现纷纷抢购的场景。随后，审计干部一方面向农民宣传国家政策以解后顾之忧，另一方面积极向当地政府建言献策，帮压块站拓宽销路。

县委、县政府即刻反应，迅速制定了关于使用秸秆产品的地方性文件，统一要求本域内乡镇机关、企事业单位和楼房供暖全部采用秸秆压块燃料，同时，农业部门和乡镇加大工作力度，指派专人负责，倒排工期，推进家用生物质锅炉更换进度等。

“政府解决了秸秆原料化的销售出口，安了我们的心，自然也提高了建设的积极性，加快了压块站投入使用，家用生物质锅炉也有了燃料。”新源生物质材料制造有限公司的工人告诉记者。截至目前，肇源县已先后建成秸秆燃料压块站37个，年可完成秸秆收储利用23.5万吨。共计安装家用生物质锅炉5400台，均已全部投入使用。

同样的例子也出现在广西马山县。据马山县县长张自英介绍，2016年9月，马山县易地扶贫搬迁工程开工率、投资率、住房竣工率和入住率仅为37.5%、4%、1.6%和0%，四项指标在全区排名倒数。依照审计部门指出的问题，县政府制定了《马山县2016年易地扶贫搬迁工程去库存房安置购房方案》，从搬迁对象、去库存房来源、库存房基本要求、购房程序、资金安排等各个环节依次突破，及时对审计部门提出的问题进行整改。

审计为乡村振兴一路“护航”

为全面打赢脱贫攻坚战，全国各级审计机关和广大审计人员持续扎实开展扶贫审计，为脱贫攻坚到乡村振兴的工作“过渡”一路护航。

2020年一季度，审计署组织对全国各级审计机关2016年以来扶贫审计查出的7万多个问题的整改情况进行了“回头看”，严防整改工作中的形式主义、官僚主义，有力推动问题整改落实，进一步提升了扶贫审计效果。3月，审计署召开扶贫审计工作领导小组会议，讨论通过《审计署关于扎实做好脱贫攻坚决战决胜阶段扶贫审计工作的意见》，明确审计助力决战决胜脱贫攻坚的着力重点和工作要求。

截至2020年4月，通过落实整改，全国审计机关推动7600余项精准扶贫政策措施落地，制定或完善扶贫相关政策制度6100余项，有效维护了600多万贫困群众的切身利益。而在审计工作的持续助力下，各地脱贫攻坚、乡村振兴的成就也日渐彰显。

在马山县，易地扶贫搬迁成效显著，5217户已全部实现搬迁入住，在创富田园、扶贫车间、开发乡村保洁员护林员等公益性岗位等多项政策的助力下，脱贫人口已达到总搬迁人数的97.5%。在县域不同地区，“弄拉模式”、“小都百模式”、“古朗模式”成为了大石山区产业扶贫的典范。

在与越南多省市接壤的广西宁明县，农村基础设施发生了历史性变化，7.26亿元的投入换来通村通屯硬化路1149公里、安全饮水工程296处、村级宽带项目101个、村级公共服务项目146个，原本典型的“少老边山穷”地区旧貌换新颜，贫困发生率由2015年的18.9%下降到如今的0.23%。

在肇源县，4000万元生活垃圾治理示范县建设项目有序进行，共建设垃圾中转站8个、垃圾分拣站139个，并购置清扫车、洒水车、吸污车、垃圾压块车等设备，将垃圾清扫、收集和运输设备覆盖16个乡镇、7个农林牧渔场、135个行政村、538个自然屯，初步搭建起村屯收集-乡镇分拣-企业中转-县级处理的农村生活垃圾治理体系，原本垃圾堆积多、处理难的新农村被改造地“焕然一新”。

未来，审计署将聚焦完成剩余脱贫攻坚任务，聚焦补上“三农”领域突出短板，推进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接，坚定不移推动党中央相关决策部署落地生根，为全面打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略贡献审计力量。（记者 罗逸姝 南宁 大庆报道）

(责编：杨曦、李栋)