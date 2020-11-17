贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展

推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略。11月14日，习近平总书记在江苏南京主持召开全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话，强调要坚定不移贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展，谱写生态优先绿色发展新篇章，打造区域协调发展新样板，构筑高水平对外开放新高地，塑造创新驱动发展新优势，绘就山水人城和谐相融新画卷，使长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。

长江是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。习近平总书记先后三次亲自主持召开长江经济带发展座谈会，深刻阐明推动长江经济带发展需要正确把握的重大问题并作出工作部署。在江苏考察时，习近平总书记特别强调要坚决贯彻新发展理念，转变发展方式，优化发展思路，实现生态效益和经济社会效益相统一，走出一条生态优先、绿色发展的新路子，为长江经济带高质量发展、可持续发展提供有力支撑。“共抓大保护，不搞大开发。”5年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，沿江省市推进生态环境整治，促进经济社会发展全面绿色转型，力度之大、规模之广、影响之深，前所未有，长江经济带生态环境保护发生了转折性变化，经济社会发展取得历史性成就。长江经济带经济发展总体平稳、结构优化，人民生活水平显著提高，实现了在发展中保护、在保护中发展。特别是今年以来，沿江省市有力应对突如其来的新冠肺炎疫情，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，有效克服重大洪涝灾害影响和外部环境变化冲击，为我国在全球主要经济体中率先恢复经济正增长作出了突出贡献。

当今世界正经历百年未有之大变局，外部环境出现更多不稳定性不确定性。“十四五”时期我国将进入新发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件，但发展不平衡不充分问题仍然突出。党的十九届五中全会描绘了我国进入新发展阶段的发展蓝图，就坚定不移贯彻新发展理念、以推动高质量发展为主题、加快构建新发展格局等作出重大部署。长江经济带覆盖沿江11省市，横跨我国东中西三大板块，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”，生态地位突出，发展潜力巨大，应该在践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥重要作用。这次五中全会建议对推动长江经济带发展提出了明确要求。各级党委和政府要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，全面推动长江经济带发展。

推动长江经济带高质量发展，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。要把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，在推动高质量发展上当好表率，为加快构建新发展格局作出更大贡献。要加强生态环境综合治理、系统治理、源头治理，特别是要抓好长江“十年禁渔”，推进长江水生生物多样性恢复。要加强区域协调联动发展，推动长江经济带科技创新能力整体提升，统筹优化产业布局，严禁污染型产业、企业向上中游地区转移。要加强综合交通运输体系建设，系统提升干线航道通航能力，强化铁路、公路、航空运输网络。要加强全方位对外开放，深度融入“一带一路”建设，推进国内国际双循环相互促进。

“大江来从万山中，山势尽与江流东。”全面推动长江经济带发展，既是一场攻坚战，更是一场持久战。保持历史耐心和战略定力，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，我们就一定能为奋斗“十四五”、奋进新征程注入强劲动能，确保一江清水绵延后世、惠泽人民。

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 02 版）

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