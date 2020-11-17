发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施

人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？

国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四五”规划建议，“十四五”时期将实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程，对补齐基础设施短板，促进形成强大国内市场和经济社会发展具有重要作用。国家发展改革委将会同有关方面，加强统筹谋划协调推动，合力保障“十四五”重大工程实施。

一是加强规划引导。加快推动“十四五”规划研究编制，积极支持将符合条件的铁路项目纳入“十四五”现代综合交通运输体系以及铁路发展等专项规划。继续加快完善运输机场布局，提升枢纽机场综合保障能力，拟重点加快实施西安、兰州、西宁、深圳、福州、贵阳、海口、广州、重庆、长沙等枢纽机场改扩建工程，推进厦门新机场、大连新机场以及昆明等枢纽机场改扩建工程前期工作，推进建设一批支线机场。

二是加强资金支持。支持有关方面强化川藏铁路建设资金保障。充分利用中央预算内投资、地方政府专项债等资金，创新投融资模式，鼓励社会资本积极参与，为西部陆海新通道建设提供资金保障。对于符合有关规定的铁路项目，我委将统筹研究安排中央预算内投资予以支持。继续给予中西部地区支线和西部干线机场的中央预算内资金支持，优先安排重大项目建设资金，确保项目顺利实施。

三是加强协调调度。充分利用重大建设项目库等相关管理信息系统，对已安排中央预算内投资和正在开展前期工作的重大项目开展定期调度。支持有关部门、地方和企业加强沟通协作，加快推进西部陆海新通道、沿江高铁等重大项目建设，对列入“十四五”规划的重大项目开辟“绿色通道”，提高审批效率，为重大项目开工建设创造有利条件。

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