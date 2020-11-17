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发改委：共建“一带一路”合作取得积极进展 呈现十足韧性 

2020年11月17日11:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月17日电（许维娜）今年突如其来的疫情对推进“一带一路”倡议带来哪些影响，目前进展情况如何？将进一步采取哪些措施推进“一带一路”建设？

国家发展改革委新闻发言人孟玮在17日例行新闻发布会上介绍，今年以来，面对疫情冲击，共建“一带一路”合作呈现出十足韧性，不久前，又有一个国际组织与我国签署了共建“一带一路”合作文件。截至目前，我国已经与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，各方面工作取得积极进展。

一是助力稳定外贸外资基本盘。今年前三季度，我与沿线国家贸易进出口总额9634.2亿美元，虽然同比下降1%，但增速比全国整体水平高0.8个百分点；对沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%，高出全国整体增速32.3个百分点。

二是重大项目取得新进展。中老铁路全线隧道实现贯通，中泰铁路一期线上工程合同达成一致，雅万高铁建设实现节点目标，匈塞铁路匈牙利段项目EPC主承包合同正式生效。巴基斯坦拉合尔橙线项目运营通车。

三是中欧班列逆势增长。截至11月5日，今年中欧班列开行达10180列，已超过去年全年开行量，运送货物92.7万标箱，同比增长54%，往返综合重箱率达98.3%，运输网络持续拓展，已通达欧洲21个国家、92个城市。今年以来，共运送医疗物资近800万件，共计6万多吨，成为中欧之间抗疫合作的“生命通道”，为维护国际供应链产业链稳定提供了重要支撑。

四是健康丝绸之路取得新突破。新冠肺炎疫情暴发以来，中国秉持人类命运共同体理念，积极履行国际义务，发挥全球抗疫物资最大供应国作用，向“一带一路”沿线国家提供力所能及的物资和技术援助，已向150多个国家和国际组织提供280多批紧急抗疫物资援助。随着数字经济新业态新模式蓬勃兴起和绿色经济发展，越来越多国家看到了健康丝绸之路与数字丝绸之路、绿色丝绸之路的合作机遇，相继参与到健康丝绸之路与数字丝绸之路、绿色丝绸之路共同建设之中。

“但同时也要看到，随着疫情全球蔓延，许多海运、空运货物加速向铁路运输转移，中欧班列运力增长赶不上需求增加。”孟玮表示，为促进中欧班列持续稳定安全运行，国家发展改革委正会同有关部门、地方，全力提升中欧班列运能运力。

一是加强重点口岸建设，对满洲里站、二连浩特站、阿拉山口站进行扩能改造，提高集装箱列车的接发、换装能力；二是推动中欧班列西、中、东通道“卡脖子”路段升级改造，积极开辟中欧班列境外新径路，推动运输通道多元化；三是加快中欧班列集结中心示范工程建设，支持完善集疏运设施，提高运输组织效率，努力做到“中转集结”“即到即发”。总之，中方将秉持共建共商共享，继续扎实推动“一带一路”建设，实现与相关国家的共同发展繁荣。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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