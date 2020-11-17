党建引领支部先行 产业扶贫助力乡村振兴

人民网北京11月17日电 （孙阳）“农村富不富，关键看支部”。发挥党建引领作用，加强支部建设，是打赢脱贫攻坚战的关键举措。据悉，在中国出口信用保险公司（以下简称“公司”）直属机关党委、组织部的领导下，在公司扶贫办具体指导下，中国出口信用保险公司业务管理部党支部带领党员干部探索产业扶贫新路，在决战决胜脱贫攻坚的收官之年助力安徽省霍邱县南北四村振兴乡村奔小康。

立足党建引领 推动扶智先行

2019年9月，公司党委组织部选派业务管理部党支部青年党员刘欣，挂职安徽省霍邱县南北四村第一书记。驻村以来，南北四村党支部深入开展党建活动，以脱贫摘帽、服务群众为主线，突出党建政治引领，制定实施制度条例，开展争先创优评比，将支部建设成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

2020年国家扶贫日，刘欣捐助挂职生活补贴金12500元，专项用于爱心义诊等扶贫活动。同时，支部注重开展村干包片、送学入户、义务劳动、志愿服务等惠民举措，创办了“扶贫爱心超市”，制定了《村规民约》，建立了微信公众号“南北四那些事儿”，与社会各界及全体村民开展互动。此外，开展“弘扬时代特点、促进文明村风”年度先进评选，宣传文明家庭、最美村干等典型代表。

同时，支部注重扶贫先扶智，治贫先治愚。通过全面摸排贫困户家庭适龄学童情况，掌握群众教育需求，精准对接“两免一补一兜底”、公司教育资助等政策，确保义务教育阶段有学能上、上得起学。

据介绍，目前已帮助全村24名贫困学生申报公司教育资助1.2万元，5名普通高中建档立卡学生及幼儿获得补助1.35万元。同时，通过对接公司等企业团体及知名高校到村扶贫支教,讲授专业启蒙课程，并配合公司团委开展贫困学生“点亮微心愿”结对活动，筹办北京研学之旅等助学活动，为贫困学生播下梦想的种子。

如今，随着“信保学堂”扶贫夜校的开办，第一书记上门授课，鼓励贫困学生立志奋发。农家书屋、远程教育相继落地，联络接受社会图书捐赠近1000册，分批次组织近240人次参与皖西白鹅、地龙网箱特色养殖培训，帮助百余人次参加全县麻黄鸡养殖、稻虾共作及芡实开发等专业培训，引导村民掌握务实管用的产业发展技能。

探索产业扶贫 助力乡村振兴

南北四村把发展产业、解决就业、鼓励创业作为脱贫攻坚的主攻方向。

产业扶贫过程中，结合地域特点，将稻虾养殖作为村出列的特色产业项目，2018年全村近三成村户从事稻虾养殖1655.5亩，年产值407.4万元，2020年进一步扩大至3000余亩，稻虾养殖一跃成为全村经济主导产业。

同时，充分利用公司产业扶贫专项资金，建设地龙立体种养殖扶贫产业基地，带动29户贫困户劳务、分红增收，户均增收不少于1000元。而通过建设高密度地龙养殖网箱示范区，创新开发“公司+村委会+农户”模式，已带动40户贫困户分红增收。

刘欣介绍说，通过发挥“葡蚓共生”生态互补优势，当地引进了网红葡萄品种“阳光玫瑰”，创建特色商标，亩产效益显著提升。小蚯蚓、大产业，2020年基地带动村集体经济7.5万元，劳务增收超30万元。此外，推进六安市首座水上光伏电站项目落户南北四村，已落成的4座陆上光伏电站累计增加护林、护路、光伏管理等18个公益岗位，直接分派到村贫困户，每户增收5000元以上，实现全村产业发展与精准扶贫深度融合。

截至2020年初，全村贫困发生率由2014年的6.8%降至0.12%，村集体经济由零基础跃升至18.1万元，2020年有望突破42.4万元，全村贫困人口年平均收入近万元。

在推进乡村振兴的过程中，基础配套成为开展工作的重要抓手。2018年以来，南北四村撬动财政资金超1500万元，加速织密村内交通网，打通村组间道路。自来水管100%接入村户，保障村民饮水安全。中心村布置路灯94盏，极大方便村民生活。利用公司扶贫资金，在关键路口新建太阳能路灯52盏，大幅降低村民出行风险。

同时，改造农村网络设施，实现宽带入户。全方位补齐基础设施发展短板，实现水、电、路、网全村“四通”。通过利用公司扶贫资金70万，建设提水站2座，惠及村民三百余人，覆盖农田逾千亩，降低灌溉用水成本超九成。而全面开展农村厕所革命，建设小广场和景观塘，修建中心村，搭建乡村大舞台，并配置组合健身器材，更丰富了村民文体生活。

据介绍，截至2020年初，全村建档立卡贫困户141户292人，其中已脱贫137户286人。目前，对受资源禀赋或家庭因素等难点制约的贫困户，正对接民政部门，挖掘发展潜力，开发特定支持手段，确保全村剩余贫困户4户6人年底前实现脱贫。

(责编：车柯蒙、李栋)