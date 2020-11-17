抓住“一带一路”机遇 中国企业积极“走出去”参与当地基建

近年来，中央企业积极响应“一带一路”倡议，主动投身“一带一路”建设。政策的倾斜叠加沿线国家发展的需要，加速了东南亚国家对基建的需求。经过近几年的努力推动，“一带一路”倡议已经取得显著成果，中国企业与“一带一路”沿线国家共建项目与日增多。

据《中央企业海外社会责任蓝皮书（2020）》披露的数据显示，在海外从事第二产业（采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）经营的中央企业最多，达69%，从事第三产业的中央企业次之，占比为40%，还有7%的中央企业从事第一产业（农业、林业、牧业和渔业）经营。可见，中央企业海外经营持续向好，“走出去”蹄疾步稳，为构建人类命运共同体所做的努力越来越大。

“2016年之前中国人的收入在海外很大一部分是用于消费。但2016年之后，中国人在海外尤其是在东南亚地区，很多人的投资和置业热度升温。”中城创展集团海外事业部总经理王鹏表示。

中国企业积极参与“一带一路”建设，展开与沿线国家的经济合作，不但有助于中国的产能输出，更有利于企业融入国际市场，参与国际竞争，提升企业核心竞争力，为企业长远发展赢得更广阔的国际空间。

任何企业，无论哪行哪业，都需要以人为本，以本地人的客观需求和成长诉求为出发点去构建企业自身的发展和服务体系。以中城创展集团为例，目前进行中的三大项目：合作开发粤泰·金边港、柬埔寨第一条城市轨道交通：金边机场——皇宫项目、柬埔寨辽沈经济特区项目等皆是从服务于本地人、考虑政府经济成本、为中柬两国友好关系及经贸双赢为基点。

身为央企的中城创展集团肩负着国家使命、责任，柬埔寨是“一带一路”沿线重要节点国家，当地的发展与中国经济发展息息相关，有着不可估量的潜在发展空间，王鹏说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)