原标题：中国人保确立“卓越保险战略” 罗熹阐述战略要点和新举措

中国网财经11月16日讯 近日，中国人民保险集团(以下简称“中国人保”)召开2020年度战略研讨会，确立“卓越保险战略”。

中国人保董事长罗熹在主旨演讲中强调，新人保服务新格局。制定“卓越保险战略”，要以十九届五中全会精神为指引，将人保集团置于国家经济社会全局进行统筹规划，把国家需要作为首要任务，做强做优做大中国人保，形成与新阶段国有经济战略支撑作用相适应的发展态势；加快建设世界一流企业，形成与现代化强国新目标相匹配的发展方位；做好新阶段新格局下的新保险，形成与逐梦现代化新征程相契合的发展定位。

罗熹指出，新人保要有新目标。“卓越保险战略”的战略要点是聚焦主业、追求一流、注重能力、综合服务，“卓越”的内涵是引领全球财险、管理各类风险、实施全球服务、构建产业生态、运用现代技术、名列业绩前茅。

罗熹强调，新人保要有新举措，要始终保持人民保险的发展理念，履行服务国家战略的历史责任，提升财险创新驱动的市场优势，打造全面风险管理的服务平台，健全市场化运作的管理体制，建立数字化支撑的发展基础，提高现代国有企业的治理能力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)