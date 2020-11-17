电商热点：经济持续稳定恢复 监管受理继续加强

人民网北京11月17日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：中央网信办组织第七批共500家网站向社会统一公布举报受理方式，1-10月全国网上零售额达91275亿元，国办新闻发布会介绍2020年10月份国民经济运行情况。

1、第七批500家网站公布举报受理方式

2014年至2019年，中央网信办违法和不良信息举报中心已经分六批组织了2600余家网站向社会统一公布举报受理方式。近日，中央网信办违法和不良信息举报中心组织第七批共500家网站向社会统一公布举报受理方式。此次公布举报受理方式的网站，既包含地方新闻网站、商业网站、政府政务网站，又包括社区、论坛、微信公众号等互动平台，以及短视频、直播、游戏、资讯、电商等互联网应用平台，内容涉及教育培训、生活服务、医疗卫生、知识传播、娱乐交友等多个方面。

2、国家统计局：1-10月全国网上零售额达91275亿元

11月16日，国家统计局发布数据显示，今年1至10月份，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，增速比1至9月提高1.2个百分点。其中，实物商品网上零售额75619亿元，增长16.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长34.3%、5.6%和17.4%。

3、国务院新闻办：10月份国民经济持续稳定恢复

国务院新闻办公室16日举行新闻发布会，介绍2020年10月份国民经济运行情况时指出：经济稳定恢复是能够延续和保持的。今年以来出台的一系列助企纾困的政策和金融支持实体经济政策的效用还会再继续发挥，全年减税降费有望超过2.5万亿元，金融对实体经济的支持可能也会达到1.5万亿元以上。初步判断，四季度增长可能比二季度、三季度还会进一步加快。

4、亚马逊牵手百度 “黑五”上线智能小程序

亚马逊海外购联合百度智能小程序宣布将在今年“黑五”期间上线“亚马逊海外购”智能小程序。在11月26日感恩节当天，亚马逊海外购将通过百度智能小程序，服务国内消费者。同时，百度还将与什么值得买开展合作，提供黑五商品全网实时比价和历史比价的功能。百度搜索大数据显示，在每天高达2亿的服务相关搜索需求中，直接与电商相关的需求多达3千万次以上，电商也成为了百度今年着重发力的服务赛道之一。

5、快手今年1-8月电商订单数增长254%

近日，快手大数据研究院联合快手电商发布《2020快手电商生态报告》，报告显示，快手电商GMV 2年增长1000倍，平均每秒2场电商直播，对比今年8月和1月，快手电商订单数增长254%，商家数增长74%，买家数增长68%。2020年1月-6月，买家平均月复购率达到60%。

6、唯品会跨境电商线下体验馆开业

17日，唯品会全国首家跨境电商线下体验馆在重庆两江新区保税港区开门营业。据悉，该体验馆展示展销商品包括母婴、厨具、化妆品、保健品、箱包、服饰等品类，数量约6000个。该体验馆采用 “前店后仓+快速配送” 运营模式，消费者现场下单、马上提货，最快仅需10分钟。

7、跨境电商洋码头将开启黑色星期五“全球扫货季”

国内垂直跨境电商平台洋码头11月16日正式对外宣布，2020年黑色星期五“全球扫货季”将于11月20日正式开启，直到11月30日结束，活动将持续10天。据悉，洋码头此次购物节将继续加码“海淘直播”，推出72小时live不断播，将有超过1000个来自全球的主播，在1000+热门海外扫货地进行全球直播连线。

(责编：毕磊、夏晓伦)