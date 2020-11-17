刘品三吉州窑陶瓷艺术博物馆在江西吉安开馆

11月14日，刘品三吉州窑陶瓷艺术博物馆在江西省吉安县永和镇举行开馆仪式。

据了解，吉州窑位于江西吉安县永和镇境内，北距吉安市约8公里。隋至宋时期，吉安称吉州，故名。吉州窑是中国现有保存完好的古代名窑遗址之一，始于晚唐，兴于五代，极盛于南宋，曾创造出“木叶天目、剪纸贴花”等别具匠心的陶瓷产品。

资料图片：刘品三在创作中。（摄影：陈其增）

刘品三是国家级非物质文化遗产（吉州窑瓷烧制技艺）代表性传承人，1971年调到江西省博物馆工作时，恰逢吉州窑发掘工作启动，通过观摩吉州窑窑址出土的瓷片，激发了他研究吉州窑瓷器的热情。几十年来，经过不懈探索，刘品三先后恢复彩绘瓷、剪纸贴花瓷、木叶纹碗、窑变、虎皮釉等吉州窑制瓷工艺。更为难能可贵的是，从采泥、制瓷、配釉、彩绘、上釉，直到烧成等各项工艺，他能够做到一人独自完成。

在开馆仪式上，年过八旬的刘品三在致辞中表示，打造博物馆的目的是把他的研究成果和作品留在吉州窑，作为对当地的回报，通过创造出更多与时俱进的作品，把吉州窑这张名片更好地向世界宣扬。

中共吉安县委常委杨小成在接受采访时表示，刘品三对吉州窑陶瓷文化深挚的热爱和几十年如一日的刻苦钻研，为吉州窑陶瓷艺术的传承和发展做出了巨大贡献。“此次刘品三吉州窑陶瓷艺术博物馆的开馆，大大地推动了当地陶瓷产业和旅游产业发展，也加快了吉州窑景区创建国家5A级景区进程。”

中国国际茶文化研究会茶器具文化委员会执行副主席陈永昊认为，吉州窑是中华民族传统陶瓷艺术史上的一座丰碑，吉州窑今天之所兴，除了历史文化的积淀、各级政府的重视、人民群众的需要，也是因为有刘品三这样的领军人物探索传承，“他代表的又是一种民族文化，用他的心血造就、用他的名字命名的博物馆又一次体现了其传承之心、公益之心、奉献之心。”

刘品三之女刘晓玉说：“父亲虽然年纪这么大了，但他想把有限的生命全部用来艺术创作，他经常有很多的奇思妙想，现在着重用昆虫进行实验创作，与陶瓷原有的元素融合在一起进行创新。”

近年来，吉安县大力推进吉州窑保护与开发，大力培树优秀地域文化，推动吉州窑文化产业复兴。当地正逐渐形成大师工作室示范引领、特色工坊集群集聚、相关产业链不断完善的局面。（夏晓伦）

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