原标题：华为被传将整合消费者业务和汽车业务

北京商报讯（记者 石飞月）11月16日，据36氪报道，华为消费者BG正在与智能汽车解决方案BU进行整合，总负责人是华为消费者业务CEO余承东。目前两个部门在投资层面已经合并，人员和业务上还没有变化。

报道称，车BU和消费者BG在投资层面合并，就是把车BU划到消费者BG管理委员会下面，余承东总负责。北京商报记者就此向华为方面求证，对方表示目前还没有回应。

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