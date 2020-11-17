原标题：搜狗三季度营收2.2亿美元 同比下降超3成

北京商报讯（记者 魏蔚）11月16日，搜狗发布2020年三季度财报，营收2.2亿美元，同比下降31.2%，非美国通用会计准则下，净亏损3770万美元，同比收紧7.8%。

据业务划分，2020年三季度搜狗搜索和搜索相关营收1.9亿美元，同比下降33.2%。其他营收2420万美元，同比减少9.3%，减少的主要原因是来自非核心业务的营收减少，部分被人工智能硬件的同比增长66%所抵消。

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