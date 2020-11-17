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搜狐三季度营收1.58亿美元

2020年11月17日09:24  来源：北京商报
 
原标题：搜狐三季度营收1.58亿美元

　　北京商报讯（记者 魏蔚）11月16日，搜狐发布了2020年三季度财报，营收1.58亿美元，同比减少5.7%，非美国通用会计准则下，净亏损700万美元，同比减亏超76%。

　　分业务看，搜狐2020年二季度品牌广告营收4100万美元，同比减少11.4%，环比增长8.1%；在线游戏营收1.01亿美元，同比减少6.2%，环比减少4.4%%；其他营收1541.8万美元，同比增长17.9%，环比减少3.4%。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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