17日，国家发改委举行新闻发布会，介绍宏观经济运行情况并回应热点问题。

10月份，国民经济运行延续稳定恢复态势，三大实物量指标表现良好。从发电量看，10月份，全国规模以上工业发电量同比增长4.6%，1—10月，发电量同比增长1.4%，增速持续回升；从用电量看，10月份，全国全社会用电量同比增长6.6%，29个省（区、市）用电正增长，1—10月，全社会用电量同比增长1.8%；从货运量看，10月份，全社会货运量同比增长7.2%，增速较上月加快1.6个百分点，连续6个月正增长。

价格运行平稳，居民消费稳步回升。10月份，CPI同比上涨0.5%，涨幅较上月收窄1.2个百分点。国家发改委新闻发言人孟玮介绍，CPI涨幅收窄主要受食品价格回落影响。因生猪产能持续回升，猪肉供给明显好转，10月份猪肉价格出现了自2019年3月份以来的首次同比下降。同时，随着前期强降雨和汛情等极端天气影响消失，鲜菜价格出现了近5个月以来的首次环比下降。

“从核心CPI看，10月份核心CPI同比上涨0.5%，与上月持平；10月份核心CPI环比上涨0.1%，为连续三个月环比上升，这一定程度上表明居民消费需求正在稳步恢复。”发言人说，特别是线下服务加速向线上转型，激发了强大的新动能、新潜力。

发言人介绍，线下服务消费的“触网”升级，逐步缩小了线上、线下的体验差距。一方面，线上服务消费的爆发开始反哺线下服务消费，将线上流量引至线下；另一方面，线上服务消费使消费者的生活更加网络化、数字化，也倒逼线下服务在经营方式和业态上不断创新。下一步，国家发改委将会同相关部门进一步研究、出台新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式，引导传统服务企业实现线下线上融合发展，进一步释放服务消费潜力。

重大投资稳步推进，补齐基础设施短板。今年10月，发改委共审批核准固定资产投资项目4个，总投资106亿元，主要集中在交通、能源等领域。特别是在物流枢纽建设方面，有22个物流枢纽入选2020年国家物流枢纽建设名单，其中东部地区7个、中部地区4个、西部地区9个、东北地区2个。

展望“十四五”，除了实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设，我国将继续加快完善运输机场布局，提升枢纽机场综合保障能力。发言人介绍，“十四五”期间，拟重点加快实施西安、兰州等枢纽机场改扩建工程，推进建设一批支线机场。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 10 版）

(责编：白宇)