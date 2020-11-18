电商分拨中心为何青睐这里（构建新发展格局·关注现代综合运输体系）

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完善的综合运输通道布局，可以对一个地区的发展产生重要影响。近年来，河南围绕培育发展新优势，着力强化基础设施，已初步建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，正向着建设更加完善的现代综合运输体系迈进。

“主播成功的重要因素之一是货源，货源背后则是交通。我看好郑州！”站在国内规模领先的化妆品保税仓——菜鸟郑州保税3号仓前，今年7月返乡创业当跨境电商主播的河南唐河女孩邢小颖自信满满，“虽然‘双11’过去了，但消费者购买热度不减。现在单次两小时的直播，销售额基本能过万元！”

一组数据正在印证她的判断。“近年来，郑州跨境电商业务连续高速增长，虽然受到疫情影响，今年上半年依然增长了近17%。”河南省商务厅副厅长高翔告诉记者，目前已有天猫国际、京东国际、唯品会等多家大型电商企业选择在河南建立分拨中心，“交通优势是他们选择这里的主要原因。”

围绕培育发展新优势，着力强化基础设施。如今的河南，已初步建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，正向着建设更加完善的现代综合运输体系迈进。

建设畅达通道

米字形高铁网，连通省内外

站在晋豫交界的山头上向北遥望，郑太高铁的施工现场紧锣密鼓，两条铁道顺着峡谷的走势蜿蜒向前，一直通到山西太原，而转过身去，中原大地平坦广袤，铁道延伸的尽头是郑州。

不知多少次从太行山中的老家坐普速列车南下郑州，再转车去外地打工，峡谷中列车的“哐当”声成了施工队员王旭明抹不去的记忆。如今40岁的他跟着施工队又回到了这里，不过这次，他是要建设通到家的高速铁路。

施工现场犹如户外移动厂房，铺轨机是不断前进的“铸造炉”，在驶过之处留下初步成形的高铁轨道。而王旭明的任务是在铁轨的连接处精密地焊接、打磨，一番“精雕细琢”后，原本各自铸造的铁轨已浑然一体，误差控制在毫厘之间。“修通以后，我自己一定要坐坐。”王旭明说，高铁的开通带来了机遇，他准备在家门口做点餐饮小生意，“奔波20多年，也该回去了。以后再出去就不是打工，而是去看世界了！”

在办公室里，河南省发改委主任何雄在地图上描下了浓重的一笔：“这‘米’字左肩膀上的一点就是郑太高铁。等2023年郑济高铁再建成，画上右肩膀的那一撇，地图上就是一个完整的‘米’字了，而中心就在郑州。”

地图上轻轻的一笔，背后凝结无数设计、施工人员的心血。2019年，郑渝（郑襄段）、郑阜、商合杭高铁同日开通运营，南阳、平顶山、周口等城市的3000多万群众手拉手迈入“高铁时代”。

“待到高铁网全部建成，从郑州出发，河南人民3小时便可达北京、武汉、西安等城市，5小时可通达70%的省会城市。”河南铁路投资有限公司党委书记、董事长悦国勇说。

2019年、2020年短短两年间，河南高铁新增643公里，总里程将达到近2000公里。

打造物流枢纽

空港朝天开放，公路穿山架桥

不靠海，不沿边，却偏要打造“内陆开放高地”，河南的对外开放之路通向蓝天，起点是郑州新郑国际机场。

今年6月，郑州的创业者郭宇把自己的榴莲餐饮小车开到了位于郑东新区商都路办事处的商圈——汇艺银河里。小车一开张，生意火爆，当天营业额达5000多元。

“多亏开通了郑州直飞马来西亚的货运包机航线，那边的榴莲鲜果摘下后，12小时内就能运来。有了新鲜、优质的原材料，我的生意肯定能越做越好！”郭宇说。

负责榴莲运输的河南罗布长风供应链管理有限公司副总经理禹海叶告诉记者，他们公司主营跨境货运包机业务，2014年以来，贸易额增长近5倍。“新郑国际机场作为高效率的国际航空物流中心，设施完善，保障有力，我们从中受益很多。”

“作为河南融入世界的空中桥梁，今年前10个月，新郑国际机场累计完成货邮吞吐量49.39万吨，同比增长近22.3%。”河南省机场集团董事长康省桢说。

开放之路通蓝天，发展之路穿山岳。

绿植森森，云雾缭绕，尧栾、栾双、洛嵩这3条高速公路穿云破雾而来，在豫西山中蜿蜒许久后，于此处打了个精妙的“结”。这“结”便是全程架桥、高效环保的庙子枢纽互通立交。

豫西伏牛山多奇景，特别是鲁山、嵩县、栾川一带，然而交通不便。“山区高速选址受限，庙子立交枢纽使得3条‘旅游’高速可以顺利施工。等到全部开通后，游人可以从西安、洛阳、郑州出发，上高速赏风景，下高速览名胜，也为沿途几个山区县的发展注入强大动力。”河南省交通运输厅厅长李卫东说，将重点建设“两圈三山六通道”高速公路项目，提升与周边省份互联互通水平，同时充分补短板、惠民生，推动旅游路、资源路和产业路建设。

完善运输体系

空铁精密协作，运转效率提升

站在郑州南站近50米高的站房施工现场，有一种穿越时空的感觉。曾经，为了郑渝高铁（郑襄段）早日通车，郑州南站的建设者们独辟蹊径，先建成一侧的4条高铁轨道，让列车穿工地而过，边通车边施工。去年12月1日，郑渝高铁（郑襄段）如期通车，豫西南上千万群众在家门口坐上了“和谐号”。

谈话间，飞驰的列车从脚下驶过，留下轰隆隆的回声，郑州南站工程建设指挥部指挥长袁亚洲谈起了对未来的憧憬，“郑州南站建成后将与郑州站、郑州东站一起，串联起‘米’字形快速铁路网和中原城市群城际铁路网。”

说完，袁亚洲的手指向西北，一架起飞的民航客机从新郑国际机场直冲云霄，“郑州南站将作为空铁换乘中心，与机场精密协作，大幅扩充郑州航空港区的腹地范围和口岸通关能力，为中国（河南）自由贸易试验区建设和河南经济社会发展增添动力。”

白色的民航客机飞跃工地，传来的轰鸣声似乎在激励建设者的热情。

“我们也将抓紧建设郑州机场三期工程，特别是北货运区。”康省桢介绍，作为郑州机场三期工程的重要组成部分，北货运区将有效提升货运保障能力，吸附国内外大型航空物流企业集聚，带动航空物流和上下游产业加速融合发展。“到2025年，郑州机场将实现4条跑道运营；到2035年，将实现5条跑道、三大货运区运营，年货邮吞吐量预计可达500万吨。”

持续、大规模的建设，资金从何而来？是否可持续？何雄介绍，“现代综合交通运输体系的建设将带来巨大的溢出效应，提高全社会运转的效率，预期将带来稳定丰厚的回报。与此同时，我们也将积极探索实践，创新投融资模式。例如，在规划设计小李庄综合枢纽时，我们就积极推动站城融合发展，通过交通枢纽建设带动周边商业价值的提升，反哺项目建设，使得项目建设和运营更加可持续。”

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 10 版）

(责编：白宇)