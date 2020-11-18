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提升基础服务 助力产业发展 强化民生保障

织密助力脱贫“三张网”

本报记者  温素威

2020年11月18日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　为186.7万农户提供风险保障366.67亿元，向40.5万农户支付赔款6.32亿元；开办农业保险产品489个；大病保险业务覆盖118万人……这是截至今年三季度末，中国人民保险集团在“三区三州”深度贫困地区亮出的成绩单。

　　“三区三州”深度贫困地区跨青藏高原、帕米尔高原、云贵高原、黄土高原，是中国人保的发力之地。

　　织密基础服务、产业发展、民生保障“三张网”，中国人保践行企业责任、贡献行业能量，助力深度贫困地区脱贫攻坚。

　　织成基础服务保障网

　　甘肃省甘南藏族自治州舟曲县一位村民说：“当初投保时并没有想太多，后来才发现，农业产业保险真是帮了大忙。”

　　舟曲县于2019年整体脱贫摘帽。今年5月，下辖的博峪镇突降暴雨并引发泥石流，其中35户贫困户的113亩党参全部受损，人保财险界定为全损，立即启动理赔“绿色通道”，共计赔付24.4万元。

　　一直以来，“三区三州”深度贫困地区基础设施薄弱、公共服务不足，保险机构网点与其他贫困地区相比覆盖率低，发展相对滞后。

　　2020年初，银保监会专门下发《关于进一步加大“三区三州”深度贫困地区银行业保险业扶贫工作力度的通知》，要求切实加大工作力度，实现“三区三州”深度贫困县保险机构全覆盖。

　　人民群众的需要，就是中国人保的使命。

　　今年以来，公司加大人员、资金投入力度，对机构设置和服务能力进行了大幅度提升。截至目前，公司保险服务覆盖“三区三州”深度贫困地区100%的县，覆盖乡镇数量1588个，覆盖率达到81%。

　　织起产业发展保障网

　　产业扶贫是稳定脱贫的根本之策。

　　作为占有国内农业保险市场重要份额的央企，中国人保发挥专业优势，因地制宜搭建农业保险扶贫体系。

　　2020年前三季度，公司共在“三区三州”深度贫困地区开办农业保险产品489个，因地制宜开发推广青稞、马铃薯、中药材、牦牛等特色农业保险产品，并开发苹果、红枣、棉花等“保险+期货”创新型险种。

　　在甘肃，为全省牛、羊、菜、果、薯、药等六大产业及地方优势农业产业提供政策性保险，累计为近20万户次农户提供风险保障约36亿元，受益人群中2/3是贫困户。

　　在云南迪庆，针对当地七大特色产业项目，先后开发油牡丹、油橄榄、车厘子、肉牛等保险项目，为特色产业保驾护航。

　　在提供保险服务的同时，公司还向“三区三州”深度贫困地区融资“输血”。截至今年上半年，累计通过“支农支小”业务向“三区三州”所在省份投放资金3.5亿元。

　　此外，加大对贫困地区水电煤气、公路交通、棚户区改造等方面的投资支持力度，为贫困地区发展注入了新动能。

　　织好民生扶贫保障网

　　一场大病、一次意外，都很容易让一个刚刚脱贫的家庭再次陷入困境。保险的风险保障功能，恰恰可以破解这个难题。通过开发一系列费率低廉、针对性强的扶贫专属保险产品，人保在深度贫困地区探索出一条保险防返贫的有效路径。

　　公司通过将大病保险业务起付线降低一半或取消起付线，报销比例提高5—10个百分点，取消农村建档立卡贫困人口封顶线等做法，切实减轻困难群众的负担。

　　2019年至2020年6月，公司“防贫保”项目在“三区三州”深度贫困地区累计提供风险保障约147亿元，赔付约2000万元，为脱贫不稳定户、边缘易致贫户等群体系牢稳定脱贫“安全带”。

　　针对疫情灾情等情况，公司推广以防止返贫为主要目标的特色保险产品，以保障贫困户住房、医疗、教育及饮水安全为核心，把扶贫落实到解决低收入群体意外风险保障问题上。

　　在青海，探索形成防贫保“海西模式”，保障人群由建档立卡贫困户延伸至临贫易贫边缘人群，并与基本医保、大病保险、医疗救助社保体系相结合，实现“一站式”结报。

　　类似的探索在“三区三州”深度贫困地区广泛开展，而中国人保“人民保险、服务人民”的理念，正转化为稳定深度贫困地区脱贫成效的生动实践。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月18日 10 版）
(责编：白宇)
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