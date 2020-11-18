中国民营企业合作大会召开

本报长沙11月17日电 （记者何勇、孙超）第六届中国民营企业合作大会日前在长沙召开，1000余位企业家和专家学者出席。新品发布会、招聘会和长沙投资环境推介会成为重点。

在大学生就业和企业用工现场招聘会上，60家大型民营企业积极揽才，提供工作岗位11252个。大会还专门设置了网上招聘会，截至11月15日活动结束，超2000家企业参加网上招聘会，提供工作岗位49909个。此外，在长沙市投资环境推介及合作项目签约仪式上，21个项目现场签约，总投资额超过350亿元。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 10 版）

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