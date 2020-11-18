淬炼发展成色 建设质量强国（产经观察·着力发展实体经济②）

生产效率大幅提升，产品质量更有保障

精益管理，助力提质增效

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“这边，这边，把这台设备挪到这里来。”今年3月以来，天津松正电动汽车技术股份有限公司的厂房经历了一场生产线大改造。

2018年起，哈啰出行开始在供应商伙伴中推行精益生产指导项目，以精益管理提升供应链的生产管理能力。作为共享助力自行车控制器的供应商，松正电动也主动加入其中。“授课老师提醒我们，按照原来的生产线设计，工人作业要等料，产品得走回头路，效率不够高，良品率也不够稳定。”松正电动微车事业部外贸产品线总监程伟真告诉记者，今年经过改造，生产线从一条流水线带两条组装线变成了生产组装一体化，“新布局下，产品从进料到下线不再走回头路，每个工人作业时间基本一致。”

精益管理，让松正电动的生产效率大幅提升、产品质量更有保障。与去年相比，单台控制器的生产效率提高70%，单位面积产出提升84%，交付能力翻了一番，人均产值从9万元提升至15万元。“更重要的是，良品率、稳定性大幅提升，更受客户青睐，出口额较去年提升30%。”程伟真说。今年前三季度，松正电动已实现销售收入5.23亿元，是2019年全年销售收入的2倍多。

“产品质量是生产出来的，不是检验出来的”——正如一位国际质量管理权威专家所说，建设质量强国，需要我国企业积极采用先进质量管理方法，切实提高质量竞争力。

企业是质量强国建设的重要主体，管理是企业永恒的主题。“原料进厂、生产加工、出厂检验、缺陷召回等每一个环节都要有严格的质量控制制度。”武汉大学教授程虹建议，提升企业质量水平，一方面要加大技术创新投入，加快成果转化，注重成果的标准化、专利化，积极应用新技术改善品种质量、提升产品档次，另一方面也要加强标准、计量和检验检测等基础管理，实现全过程、全方位的质量管理。

“‘十四五’期间，要重点发挥龙头企业特别是中央企业的质量引领示范作用。”上海交通大学校长林忠钦建议，近些年中央企业在质量工作方面创造和积累了丰富的经验，如中国航天科技集团基于质量问题“双归零”的系统管理方法，中国兵器集团不接受、不生产、不流转不合格品的“三不”质量目标管理，中国航空集团“挂账销号、问题归零”的产品质量监督制度等，“我们应该通过各种方法，向各行各业推广这些具有先进性、创新性的质量管理方法和模式，促进各行业质量升级、实现高质量发展。”

建立健全新型监管机制，提升问题发现处置能力

创新监管，守护质量安全

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“客户要求我们提供相关许可证，如果不能马上办理，就会损失一笔300万元的订单。”前些日子，江苏泰州市力虎工具公司总经理王进有些着急，后来便试着在“泰检易”平台上寻求帮助。

工作人员考察企业后，第一时间联系当地监管部门，指导企业改善管理，达到申请许可证的条件。不到一个月，力虎工具就领到许可证，顺利完成订单。

据介绍，“泰检易”平台是泰州市市场监管局推出的“互联网+”质量基础设施服务，涵盖了检验检测线上服务、计量、标准、认证认可等多项业务。

“十三五”期间，在国家市场监督管理总局的积极推动下，类似“泰检易”的质量基础设施“一站式”服务已在不少地方落地。

建设质量强国，离不开有力有效的监管。“十三五”期间，我国市场监管部门持续深化“放管服”改革，不断创新监管方式，为质量强国建设保驾护航——

工业产品质量管理制度实现重构再造。“十三五”期间，我国持续深化工业产品生产许可证制度改革，停止征收生产许可证审查费用和发证检验费用。许可证管理目录从2017年的60类压减至现在的10类。审批程序更加简化，企业获证时间从5年前的60个工作日压缩至现在的最快当场取证。

建立健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。积极推进企业信用风险分类管理试点工作，对不同风险等级的企业采取不同的抽查比例和频次，力争实现监管资源合理配置和高效利用。

监管方式不断创新，使得“十三五”期间质量问题发现和处置能力实现较大提升。“十三五”期间，我国对11万余家企业生产的12万批次产品开展国家监督抽查，依法处置不合格企业1万多家，2019年不合格发现率达到10.7%。

在群众普遍关心的特种设备、食品等领域，质量安全风险得到有效控制。我国万台特种设备死亡率持续下降，从2016年的0.33降至2019年的0.11。积极推进实施食品安全战略，推动食品质量提升，守住了不发生区域性系统性重大食品安全风险的底线，食品安全形势总体稳中向好。

国家市场监督管理总局相关负责人介绍，“十四五”期间，市场监管部门将着力构建产品质量安全智慧监管体系、追溯体系和风险监测体系，强化完善以监测评估为基础、以分类监管为抓手、以信用监管为依托、以智慧监管为支撑的新型质量安全监管机制，进一步创新监管方式、提升监管效能、守牢安全底线，扎实推进质量强国建设。

提升劳动者素质，提高技术工人待遇

工匠精神，造就更高品质

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全球最大吨位的全地面起重机什么样？走进徐工集团徐州重型机械有限公司，记者见识了它的威力——这台1600吨全地面起重机，7节主臂长度达92.4米，塔臂可伸展至84米，风电臂长可伸展至51.5米，在4—6级风力下，吊起近百吨风机安装时，误差不超5毫米。

吊装能力惊人，关键靠什么？靠焊接。这台起重机所用板材强度有的达到1100兆帕，连接这些板材的焊缝，需要达到同样强度，焊接工艺更为复杂，若分寸火候拿捏不好，产品质量就会出问题。2018年，接到生产任务后，徐工起重机结构车间焊工张怀红凭借精湛技艺“绘制”出一条条完美焊缝。

高超技艺的背后是异乎寻常的努力。在车间，张怀红每天第一个到岗，平焊、立焊、横焊、仰焊，一项一项地练；站、仰、蹲、趴，一招一式地做。为练好手握焊枪的基本功，张怀红每晚在手臂上捆沙袋、举砖块，以此增强胳膊负重能力，练就平稳的持焊枪手法。工作20年来，张怀红手工焊过的焊道超过40万米，逐步成长为徐工焊工队伍中的领军人才。

提升产品质量，离不开千千万万的一线劳动者。“十三五”以来，我国大力实施国家高技能人才振兴计划、企业管理人才素质提升工程和农民工职业技能提升计划“春潮行动”，使劳动者素质得到显著提升，精益求精的工匠精神得到更好弘扬。

“建设质量强国，工匠精神与质量硬件建设同等重要。”上海交通大学校长林忠钦认为，我国拥有全球规模最大的劳动力资源，但一些一线劳动者的素质潜力还有待挖掘，“产业质量要升级，必须补上人力资源升级这一课。企业应利用薪酬激励、股权激励等机制吸引工人、留住工人，打造高级技工培养晋升平台。”

“弘扬工匠精神，需要全社会共同努力，提高技术工人的待遇。”清华大学工业工程系教授吴甦建议，“十四五”时期，我国应组织更多行业性、地区性的技能竞赛，引导企业、行业乃至全社会提高对技术工人的重视程度，还可鼓励各地有关部门根据人才缺口情况，针对专业性技术人才引进出台相关支持政策。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 18 版）

(责编：白宇)