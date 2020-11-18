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平台经济领域反垄断指南公开征求意见（市场资讯）

2020年11月18日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　本报电  国家市场监管总局日前发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，于11月30日前向社会公开征求意见。该征求意见稿旨在预防和制止互联网平台经济领域垄断行为，明确拟将“二选一”定义为滥用市场支配地位、构成限定交易行为。

　　征求意见稿指出，具有市场支配地位的平台经济领域经营者，可能滥用市场支配地位，无正当理由对交易相对人进行限定交易，排除、限制市场竞争。分析是否构成限定交易行为，可以考虑以下因素：要求交易相对人在竞争性平台间进行“二选一”或者其他具有相同效果的行为；限定交易相对人与其进行独家交易；限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易；限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。这些限定可能通过书面协议的方式实现，也可能通过电话、口头方式与交易相对人商定的方式实现，还可能通过平台规则、数据、算法、技术等方面设置限制或者障碍的方式实现。

　　征求意见稿指出，要通过反垄断监管维护平台经济领域公平有序竞争，充分发挥平台经济高效匹配供需、降低交易成本、发展潜在市场的作用，推动资源配置优化、技术进步、效率提升，支持和促进实体经济发展。

　　（林丽鹂）  

　　制图：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2020年11月18日 19 版）
(责编：白宇)
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