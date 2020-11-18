全链条打击农村假劣食品（消费万花筒）

“去有的小卖店买东西真得瞪大眼睛，有的商品名称、包装和一些知名品牌几乎一样，总让我分不清楚。”前不久，北京西城区居民赵燕讲述了自己带孩子回广西农村老家探亲的经历，她说：“要不是因为多看了一眼，真的就被商家忽悠了。”近年来，食品安全监管力度不断加大，食品安全现状也有了明显改善，但在一些乡村农贸市场或小卖店，“营养抉线”“粤利奥”“康帅傅”“六大核桃”“娃恰恰”等“山寨”食品、“三无”食品依然可见。

近日，国家市场监管总局联合公安部、农业农村部、商务部和全国供销合作总社等部门开展农村假冒伪劣食品专项执法行动部署工作，对贩卖“三无”食品、超过保质期食品行为进行全链条打击。让监管关口下移、力量下沉，因地制宜制定具体工作方案，打通农村市场食品安全监管的“最后一公里”。

农村假冒伪劣食品为何较多？四川大学华西公共卫生学院教授李云表示：“农村市场监管力量相对薄弱是造成假冒伪劣食品存在的一个原因。相对于城市消费市场，农村市场较为分散，容易出现监管盲区，需要监管部门集中力量加强监管。”

“农村消费者对假冒伪劣食品的认知和辨识能力不足也是重要因素。”李云说，建议加大对农村消费者的宣传教育力度，让食品科学知识进村入户，向农村消费者普及食品安全、假冒伪劣食品危害以及如何辨别假冒伪劣食品方法等知识，提升农村消费者质量安全意识、消费维权意识和识假辨假能力，自觉抵制购买假冒伪劣食品。

近来，各地市场监管部门积极开展行动加强农村食品安全监管。云南省市场监管局等七部门联合开展保健食品行业专项清理整治行动，以城乡接合部等为重点区域，集中发力，精准打击，取得阶段性治理成果。浙江安吉县天荒坪镇开展农村食品安全宣传活动，现场向群众讲解农产品质量安全的相关法律知识、食品消费注意事项和农残快速检测手段等，提高农村消费者食品安全意识。专家建议，监管部门要不断创新监管方式方法，充分利用“互联网+”等新手段，强化部门联动，建立长效机制，保障农村居民舌尖上的安全。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 19 版）

(责编：白宇)