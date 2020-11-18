人民网>>财经

全网交易额接近8600亿元，呈现新的消费特点

这个“双11”，购买力更强了（网上中国）

本报记者  彭训文

2020年11月18日05:25  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　王 琪作（新华社发）

　　“双11”期间，广东省广州市举办首届城市购物节，通过线上线下融合，打通生产、分配、流通、消费各个环节，助力扩大内需市场，推动消费升级。图为11月11日，居民在广州市首届城市购物节线下实体店购买商品。
　　新华社记者 卢汉欣摄

　　今年“双11”购物节期间，各电商平台、实体零售店人气更旺、更热闹了。专家表示，疫情防控常态化的大背景下，今年“双11”的出色表现，是国内市场在新发展格局中展现新活力的一个窗口，生动表明中国经济的确潜力大、韧性足。

　　

　　“‘双11’，买到就是赚到”

　　和往年不同，今年的“双11”分为11月1日至3日、11月11日两个售卖期。

　　经过一番热切而焦急的等待，11月11日零时刚过，浙江省杭州市居民陈女士便迫不及待地支付尾款下单。早在11月1日，她就切换到“双11”模式，开始琢磨电商平台推出的“盖楼”、“养猫”、组队PK等促销玩法，把购物车添置得满满当当，并提前支付了定金。最终，她如愿以比平时优惠近一半的价格，买齐了鸡蛋、洗衣液、卫生纸、牙膏等生活必需品。她直言：“‘双11’期间，各个平台优惠力度都很大，但有些打折力度更大的商品需要碰运气，买到就是赚到。”

　　“双11”期间，像陈女士这样热情加入“买买买”大军的消费者不在少数，各电商平台的销售规模随之屡创新高。

　　阿里发布的数据显示，11月1日至12日零时，天猫“双11”实时成交额达4982亿元；京东平台发布的数据显示，11月1日至11日，平台累计下单金额超过2715亿元；超过2万个品牌在京东超市成交额同比翻倍增长；11月1日至11日，苏宁易购线上订单量增长75%。

　　据网经社（电商门户）“电数宝”电商大数据库显示，今年“双11”全网交易额接近8600亿元，同比增长43.3%。其中，天猫平台交易额同比增长85.62%，京东平台交易额同比增长32.82%，这两大平台交易额占全网交易额的89.5%。

　　网经社电子商务研究中心网络零售部主任莫岱青表示，今年“双11”在疫情防控常态化背景下进行，但人们消费热度依然高涨，购买力强劲。更令人欣喜的是，这次“双11”为各行业创造了巨大的商业机会。

　　个性化定制成潮流

　　随着人们消费需求升级和信息技术不断成熟，今年“双11”消费呈现出许多新特点：

　　新品、升级类商品热销。很多品牌选择在“双11”前夕和购物节期间发布新品，如华为Mate40系列10月30日首次开启售卖，第一轮产品迅速售罄。在天猫平台，2600多个新品牌、120万款进口新商品通过天猫国际首次参加“双11”。盒马鲜生把火锅“搬”到线上，新款火锅锅底日均销量接连翻番，还带火了30多家合作的传统餐饮企业、食品公司。在京东平台，海尔、美的、格力、华为等主流家电品牌成交额都以“秒”速过亿元，洗地机、迷你破壁机等智能生活电器受青睐。

　　直播带货更火了。直播电商迎来巨大发展机遇，企查查数据显示，去年直播电商新增注册681家，而截至今年10月，直播电商新增注册已经达到2364家，超过之前10年直播电商的注册量总和。今年“双11”期间，直播带货成为电商、品牌、商家等的“标配”。据统计，京东直播带货6秒破亿元、苏宁易购“1110超级买手”直播间累计销售破亿元……

　　个性化定制成为潮流。消费者要什么，企业就造什么。今年“双11”，京东用户直连制造（C2M）模式的产品销量为去年同期的1.7倍，游戏笔记本、游戏台式机、高清显示器等电脑数码产品成为用户定制主流。

　　专家表示，越来越多商家在参与“双11”的过程中加速数字化，不断提升用户消费体验，为消费市场持续向好提供更强动能。

　　线下消费同样人气旺

　　经过多年线上线下融合发展，今年“双11”线下消费同样人气旺。

　　线下消费复苏势头强劲。京东推出“全渠道万店嘉年华”，其覆盖的近100万家门店参与了“双11”售卖。苏宁易购百亿补贴首入线下，达成社区、县镇、商圈等场景覆盖。苏宁家乐福到家服务订单量同比增长420%，“一小时达”及时履约率99%；7000家苏宁县镇店“双11”当天销售增长150%，在各大城市商圈，苏宁广场、苏宁易购广场客流量突破1150万。

　　新技术运用也让传统行业成功加入“双11”。天猫运用3D技术搭建了一座100层的“天猫3D家装城”，1200个家装商家搭建了近8万套1比1复刻的家装3D样板间。消费者在家里就能体验实景逛街，点击手机屏幕就能挑选自己喜爱的家装产品，还可以自主搭配商品、一键购物。

　　锦上添花的是，在“双11”期间，很多地方政府联合电商平台发放定向消费券，以线上消费带动线下行业发展。上海财经大学电商专家崔丽丽认为，线上销售会促进已有购买意向或相对清晰的消费需求，若要激发更大规模的消费，势必需要线下体验和场景的带入，将没有明确购买意向的潜在需求转变为真实消费。

(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved