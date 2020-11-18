重视质量  创造质量（观象台）

进入新发展阶段，构建新发展格局，无论是转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，还是满足人民日益增长的美好生活需要、以高质量供给引领和创造新需求，都要求我们坚持质量第一、效益优先，建设质量强国

习近平总书记强调，振兴制造业，要推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变，让提高供给质量的理念深入到每个行业、每个企业心目中，使重视质量、创造质量成为社会风尚。

时速350公里的复兴号，刹车时倒立在桌上的矿泉水瓶可以纹丝不动；吊力达25吨的徐工起重机，工作8年零故障，连一个螺丝钉都不用换；高528米的北京第一高楼“中国尊”，能做到小震不坏、中震可修、大震不倒；今年业务量有望超过800亿件的中国快递业，重点地区72小时准点送到率超过75%……

质量是企业和产业核心竞争力的体现，也反映了一个国家的综合实力。“十三五”期间，我国质量发展不断取得新突破，产品质量、工程质量、服务质量明显提升，一项项达到全球领先水平的重大工程相继涌现，一批批消费者信得过、靠得住、能放心的消费产品进入市场，商贸、旅游、物流等行业的服务水平也越来越高效优质。

进入新发展阶段，构建新发展格局，无论是转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，还是满足人民日益增长的美好生活需要、以高质量供给引领和创造新需求，都要求我们坚持质量第一、效益优先，建设质量强国。

建设质量强国，应当充分发挥企业主体作用。产品和服务的质量是企业生存发展的根基，也是建设质量强国的基础。近年来，我国产业结构不断优化、产品质量持续提升，但短板和差距依然存在——一些企业还存在质量意识不强、质量管理机制不健全、质量管理方式和技术手段较为落后等问题。加快质量强国建设，就必须补齐短板、提升广大企业的质量管理水平，并推动形成一批拥有国际知名品牌和核心竞争力的优势企业。

建设质量强国，要求我们进一步打造公平竞争的市场环境。竞争是提高质量的重要动力。近年来，家电、快递、电商等行业通过充分竞争迸发出澎湃活力，质量竞争力大幅提升。今后，还应在更大领域、更深层次上为企业创造公平竞争、健康发展的市场环境，让质优者得利、质劣者退出。一方面，要加大对核心技术、品牌商标和广告创意等的保护力度，从正面激励企业通过创新提高质量。另一方面，要加快质量诚信体系建设，通过建立企业“黑名单”制度守好质量安全底线。此外，还可鼓励消费者组织、行业协会、第三方机构等开展产品质量比较试验、综合评价、体验式调查，引导消费者理性消费，形成质量共治局面，推动企业提升质量，避免低价、恶性竞争。

建设质量强国，还要打造健全的质量服务体系。推动企业提升质量，离不开检验检测、认证认可、标准计量等质量服务的支持。建设质量强国，就要加大检验检测认证机构的市场化改革力度，鼓励更多社会资本进入，发展具有国际竞争力的质量服务企业。同时，加快标准的修订、更新、发布工作，充分发挥好标准对质量发展的引领作用。

质量提升永无止境。让我们携起手来，多管齐下、久久为功，坚定不移建设质量强国。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 18 版）

(责编：白宇)