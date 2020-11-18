人民网>>财经

重视质量  创造质量（观象台）

李心萍

2020年11月18日05:56  来源：人民网－人民日报
 

　　进入新发展阶段，构建新发展格局，无论是转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，还是满足人民日益增长的美好生活需要、以高质量供给引领和创造新需求，都要求我们坚持质量第一、效益优先，建设质量强国

　　

　　习近平总书记强调，振兴制造业，要推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变，让提高供给质量的理念深入到每个行业、每个企业心目中，使重视质量、创造质量成为社会风尚。

　　时速350公里的复兴号，刹车时倒立在桌上的矿泉水瓶可以纹丝不动；吊力达25吨的徐工起重机，工作8年零故障，连一个螺丝钉都不用换；高528米的北京第一高楼“中国尊”，能做到小震不坏、中震可修、大震不倒；今年业务量有望超过800亿件的中国快递业，重点地区72小时准点送到率超过75%……

　　质量是企业和产业核心竞争力的体现，也反映了一个国家的综合实力。“十三五”期间，我国质量发展不断取得新突破，产品质量、工程质量、服务质量明显提升，一项项达到全球领先水平的重大工程相继涌现，一批批消费者信得过、靠得住、能放心的消费产品进入市场，商贸、旅游、物流等行业的服务水平也越来越高效优质。

　　进入新发展阶段，构建新发展格局，无论是转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，还是满足人民日益增长的美好生活需要、以高质量供给引领和创造新需求，都要求我们坚持质量第一、效益优先，建设质量强国。

　　建设质量强国，应当充分发挥企业主体作用。产品和服务的质量是企业生存发展的根基，也是建设质量强国的基础。近年来，我国产业结构不断优化、产品质量持续提升，但短板和差距依然存在——一些企业还存在质量意识不强、质量管理机制不健全、质量管理方式和技术手段较为落后等问题。加快质量强国建设，就必须补齐短板、提升广大企业的质量管理水平，并推动形成一批拥有国际知名品牌和核心竞争力的优势企业。

　　建设质量强国，要求我们进一步打造公平竞争的市场环境。竞争是提高质量的重要动力。近年来，家电、快递、电商等行业通过充分竞争迸发出澎湃活力，质量竞争力大幅提升。今后，还应在更大领域、更深层次上为企业创造公平竞争、健康发展的市场环境，让质优者得利、质劣者退出。一方面，要加大对核心技术、品牌商标和广告创意等的保护力度，从正面激励企业通过创新提高质量。另一方面，要加快质量诚信体系建设，通过建立企业“黑名单”制度守好质量安全底线。此外，还可鼓励消费者组织、行业协会、第三方机构等开展产品质量比较试验、综合评价、体验式调查，引导消费者理性消费，形成质量共治局面，推动企业提升质量，避免低价、恶性竞争。

　　建设质量强国，还要打造健全的质量服务体系。推动企业提升质量，离不开检验检测、认证认可、标准计量等质量服务的支持。建设质量强国，就要加大检验检测认证机构的市场化改革力度，鼓励更多社会资本进入，发展具有国际竞争力的质量服务企业。同时，加快标准的修订、更新、发布工作，充分发挥好标准对质量发展的引领作用。

　　质量提升永无止境。让我们携起手来，多管齐下、久久为功，坚定不移建设质量强国。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月18日 18 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved