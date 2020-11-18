10月物价数据释放哪些信号？

日前，河北省遵化市市民在超市选购蔬菜。

刘满仓摄（人民视觉）

在日前举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍，10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%，涨幅比9月份回落1.2个百分点；环比下降0.3%。全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，降幅与9月份持平；环比持平。

10月份，保供稳价持续推进，市场供求总体稳定。其中，食品价格由涨转降。数据显示，10月份，食品价格环比下降1.8%，影响CPI下降约0.41个百分点。

今年以来，猪肉价格波动备受关注。10月份，生猪产能持续恢复，猪肉供给持续改善，猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，同比下降2.8%。环比方面，猪肉价格下降7.0%，降幅比上月扩大5.4个百分点。猪肉价格的下降直接影响了CPI的回落。

此外，鸡蛋和鲜菜供应充足，环比价格分别下降2.3%和2.1%；部分地区苹果、梨等新果上市，鲜果价格略涨1.8%，涨幅比上月回落5.5个百分点。

从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。其中，食品价格上涨2.2%，涨幅比上月回落5.7个百分点，影响CPI上涨约0.49个百分点。“同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析。

工业品价格方面，随着国内工业生产持续恢复，10月份工业生产价格总体平稳。

从环比看，PPI由上月微涨转为持平。从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有12个，比上月减少3个；下降的18个，减少1个；持平的10个，增加4个。其中，受北方气温下降影响，供暖需求逐渐增加，煤炭开采和洗选业、燃气生产和供应业价格分别上涨2.1%和0.4%；受国际原油价格震荡下行影响，石油和天然气开采业价格下降4.9%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降1.6%。从同比看，PPI下降2.1%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降2.7%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.5%，降幅扩大0.4个百分点。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对本报记者表示：“CPI下降幅度较大，回落至1%以下，主要是因为猪肉价格由增长转为下降，食品价格在CPI构成中占比较高，对CPI的增速水平影响较大。对PPI来说，则是因为疫情在全球蔓延造成国际大宗商品价格大幅下跌。”

未来物价走势如何？刘向东分析：“接下来，物价走势仍有可能回落，但随着国内生产和需求活动逐步恢复，预计物价走势会有个探底过程，随后有望回升，特别是工业品价格会逐步回升。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)