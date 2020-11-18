再见了，关不完的广告弹窗

王 鹏作（新华社发）

近年来，随着移动互联网的快速发展，手机浏览器逐渐成为广大网民日常获取讯息的重要窗口。然而，手机浏览器野蛮生长，自媒体网络传播乱象频出，令网友不堪其扰。针对网友们反映强烈的问题，国家网信办近日对手机浏览器进行专项集中整治和督导整改。

乱象频出对症下药

《2019-2020年中国第三方手机浏览器市场监测报告》数据显示，2019年中国手机浏览器用户规模约为6.82亿人，增速为4.4%。手机浏览器市场快速扩张的同时，各类网络传播乱象在手机浏览器中泛滥。

出其不意的各类广告弹窗、大行其道的自媒体“震惊体”“标题党”，见缝插针的低俗、恶搞、情色、虚假消息，软文中渗透的不良价值观……野蛮生长的手机浏览器，成为自媒体传播乱象的聚集地和放大器，不仅让网络环境恶化，也为不良信息、灰色产业链的滋生提供温床。

据介绍，针对手机浏览器市场中的自媒体网络传播乱象，国家网信办着力解决三大突出问题：一是发布“自媒体”违规采编的各类互联网新闻信息，如歪曲解读经济民生政策、散布“小道消息”、传播谣言信息、翻炒旧闻编造“新闻”等；二是发布“标题党”文章，如恶意浮夸、“唱衰”“卖惨”、冒名炒作等；三是发布违背社会主义核心价值观的不良信息，如传播低俗图文视频、炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等。

重拳出击，对症下药。国家网信办此次集中整治和专项督导，对手机浏览器提出了明确整改要求和具体标准，其中包括：不得发布“自媒体”违规采编的互联网新闻信息，不得弹出“自媒体”发布的各类信息，不得使用断章取义、虚假夸大、攻击侮辱、耸人听闻等噱头式标题炒作热点敏感话题，不得发布无中生有、旧闻翻炒、拼凑剪接、捕风捉影等不实信息，不得发布低俗、血腥等不良信息等。

斩断背后利益链条

国家网信办的首批专项整治名单包括UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等8款影响力较大的手机浏览器。据悉，此次整治行动并非手机浏览器企业第一次触碰“红线”，此前部分手机浏览器企业已多次被相关部门约谈、整改。那么，手机浏览器中的信息传播乱象为何屡禁不止？

其实，看似混乱的手机浏览器市场背后，有一套完整的商业利益链条。目前中国智能手机市场竞争激烈，手机厂商为了提高利润，常在预装或推荐客户端、系统广告、信息流产品等“软件”方面做文章。用户规模、利润空间巨大的手机浏览器市场，是各大手机厂商的“兵家必争之地”。

“对于终端厂商来说，手机浏览器可以增加用户黏性，了解用户使用习惯，创造大数据变现的机会。相对新闻类客户端或社交媒体平台，手机浏览器是手机厂商能够直接与用户建立联系的渠道。”中国移动研究院产业与业务合作部总经理杨光认为。

业内人士分析，手机浏览器是手机厂商向用户推荐信息的直接通道。为争取利益最大化，手机厂商与第三方商业信息流平台进行合作，通过低俗劣质信息吸引流量，再通过广告、电子商务等方式实现流量变现。在这一利益链条中，手机厂商不具备信息监控能力，第三方商业信息流平台多数不具备互联网新闻信息服务资质，最终导致手机用户在手机浏览器中不断受到低俗不良信息和各类广告的侵扰。

营造健康的内容生态

国家网信办有关负责人强调，各手机浏览器要对照问题清单深入开展自查整改，举一反三全面清理违规信息、严管“自媒体”账号。同时，建立完善总编辑负责制、内容审核管理规范，从制度层面采取有力有效措施，切实防止扰乱网络传播秩序问题的发生。自查整改结束后，网信部门将对自查整改情况进行检查评估，对整改后问题依然突出的手机浏览器，将依法依规进行取缔相关业务等严肃处置。此外，各地网信部门还将对属地手机浏览器进行全面摸底排查，一并按要求纳入专项整治和督导整改。

“此次对8款手机浏览器的专项整治，是对整个行业敲响的一记警钟。”艾媒咨询董事长兼首席执行官张毅认为，整治手机浏览器既回应了用户呼声，也促使各平台主动清理违规信息，规范内容审核管理，推动手机浏览器全行业健康发展，从而在更大范围内规范网络传播秩序，为营造风清气正的网络空间助力。“下一步，应监督落实整改措施，对整改不到位的企业予以重罚。同时，要加强对相关从业人员的培训教育，提升内容生产力、判别力和把控力，打造积极健康的内容变现生态”。

业内专家认为，手机浏览器是移动互联网端的内容聚合平台，内容是不同浏览器竞争的关键。此次整改将推动手机浏览器打造健康内容生态，优化网络平台信息传播秩序，让用户获取信息更便捷，也让网络环境更清净。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)