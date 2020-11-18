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长江干流违法违规岸线利用项目清理整治2414个 

腾退长江岸线158公里

2020年11月18日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京电  （记者王浩）水利部近日介绍，侵占长江岸线的行为得到有效遏制。根据9省市上报数据统计，截至2020年10月，涉嫌违法违规的2441个长江干流岸线利用项目，已完成清理整治2414个，整改完成率为98.9%，其中，拆除取缔827个项目，整改规范1587个项目。剩余的27个项目，因疫情、汛情及其他特殊因素影响难以按期完成清理整治，经相关省级人民政府或省级河长同意后延期整改。

　　据悉，通过清理整治，共腾退长江岸线158公里，拆除河道管理范围内违法违规建筑物234万平方米，清除弃土弃渣956万立方米，完成滩岸复绿1213万平方米。目前，长江干流河道更加畅通，岸线面貌明显改善，生态环境有效修复，取得了显著的防洪效益、生态效益和社会效益。

　　水利部副部长魏山忠介绍，长江干流水运条件优越，区位优势十分明显，长江河道内陆续建设了大量码头、桥梁、船厂、管线和排水口等岸线利用项目。但与此同时，长江干流岸线利用不同程度存在一些问题，比如一些项目布局不合理、岸线的集约节约利用程度不高等。

　　水利部此次指导督促沿江9省市深入开展自查，组织长江水利委员会开展重点核查，对长江干流溪洛渡以下3117公里河道、8311公里岸线（含洲滩岸线）利用情况进行了全面排查，摸清了5711个岸线利用项目的基本情况。围绕防洪安全、河势稳定以及饮用水水源、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区的保护要求，逐项分析研判，最终确定2441个岸线利用项目涉嫌违法违规。

　　相关部门通过高精度、多频次的卫星遥感影像比对，得到长江干流岸线利用疑似项目图斑，结合省市自查填报和现场重点核查，最终确定岸线利用项目台账。运用无人机航拍，直观核实项目区各个部位是否整改到位，保障核查成果质量。与此同时，水利部将长江干流岸线利用项目清理整治纳入河长制督导范围，对于发现的整改不到位、不彻底问题，及时以清单形式反馈地方河长办，由河长办提请相关河长督促整改。

(责编：赵安妮(实习生)、毕磊)
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