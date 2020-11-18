原标题：基金投顾试点一周年 年轻化等特点突出

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）自2019年10月首批4家基金投资顾问业务试点机构获批，各家机构的投顾业务也逐步展开。如今，一年过去，试点机构增至18家，投顾试点机构的范围也由最初的基金公司、子公司，拓展至独立基金销售机构、银行、券商等。试点落地一年有余，部分已经开展业务的机构运作情况如何？11月17日，中欧财富发布业内首份投顾调查报告，就其中数据而言，“年轻化”“持有体验较佳”等成为基金投顾业务的突出标签。在业内人士看来，投顾服务推出首年取得的成果令人欣喜，但难点和问题仍存，业务发展未来依旧任重道远。

11月17日，作为首批试点机构之一的中欧财富发布业内首份试点调研报告——《试点1周年：公募基金投顾白皮书》（以下简称《白皮书》）。从《白皮书》内容来看，集中探讨了基金投顾客户的用户画像、产品偏好、投资行为、持有体验等进行相应数据内容的披露和分析。

根据中欧财富统计超4000份有效问卷后分析，得出了“‘90后’用户占比最高，授权管理形式对理财新手更友好”“专人理财形式受投资者信赖，投研实力和历史业绩是核心竞争力”“基金投顾能有效引导用户长期投资，半数受访者反馈盈利体验较好”等结论。

具体而言，从统计在内的投顾客户来看，“80后”“90后”是基金投顾的主力军，占全部投顾客户的63.4%。其中，“90后”以31.98%的占比居首，略胜于“80后”的31.42%。与此同时，“00后”投资者占比也达到15.91%，甚至超过了“70后”的15.26%。由此可见，“年轻化”已成为当前国内投顾业务的一大标签。

对于上述数据反映出来的现象，部分业内人士也有类似感受。沪上某大型公募策略分析师指出，除部分试点的基金公司及子公司外，目前包括蚂蚁基金、腾安基金和盈米基金在内的互联网基金销售平台，都已大力推出各自旗下的投顾服务。总体来看，目前基金投顾业务以面向长尾客户的“智能投顾”服务为主，与美国市场大部分基金投顾是服务于高净值客户的情况有所差别，总体用户偏年轻化。

除“年轻化”外，《白皮书》还提及，基金投顾旨在通过定期的业绩报告、市场解读和投资者教育等持续顾问服务，从潜移默化中改变基金投资者过去短频交易的投资习惯，改善投资者盈利体验。

华夏财富董事总经理毛淮平也指出，华夏查理智投的用户留存率高达83%，同时，用户复购率、用户持仓也远高于单只基金。从上述情况不难看出，部分基金投顾业务试点机构正通过专业的投研能力为投资者创造更加可观的收益，这份努力也在后续得到了持有人的认可。

投顾服务推出首年能取得如此成果令人欣喜，但在业内人士看来，目前难点和问题仍存，未来也依旧任重道远。

在盈米基金CEO肖雯看来，基金投顾的目的是帮助客户实现回报，而这也需要联合并影响客户一起来实践。因为投资具有逆周期、结果后验等特点，在这种情况下，投顾服务最大的难点在于如何帮助客户去提高对投资的认知，从而改变其投资中非理性的行为。

前述公募策略分析师也表示，基金投顾的核心在于“顾”而非“投”，其重点在于“服务”而非投资产品本身。目前的智能投顾，更多的是通过用户画像给用户选择合适其风险偏好的基金组合，逻辑本身还是类似于FOF（基金中的基金），而基金投顾最重要的是根据客户情况制定符合其个性化需要的基金组合，并在组合投资过程中保持与客户较为高频的交流，但这一点，目前以互联网智能投顾为主的服务体系尚难以做到。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)