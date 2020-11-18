四季度银行不良迎处置高峰 规模料超万亿

作为防范化解金融风险的重要举措，不良资产处置正全面提速。近期监管层密集发声，警示疫后资产质量劣变风险，多渠道疏通不良资产处置的政策堵点。《经济参考报》记者获悉，央行、银保监会等金融监管部门正密集筹划前瞻性应对银行不良资产反弹。下一步将进一步督促银行做实资产分类、真实暴露不良、足额计提拨备，加大不良贷款处置力度，增强金融机构稳健性。

业内人士指出，我国银行业资产质量总体良好，但受疫情等因素影响，仍有部分银行资产质量承压。考虑到当前较多银行对贷款进行了延期处理，银行不良资产处置压力还将持续存在，预计四季度迎来处置高峰期。根据银保监会数据估算，规模或达1.6万亿元左右。

部分银行不良攀升

当前我国银行业资产质量总体稳健。银保监会数据显示，截至今年三季度末，商业银行不良贷款余额2.84万亿元，较上季末增加987亿元；商业银行不良贷款率1.96%，较上季末微升0.02个百分点。

银行三季报显示，上市银行不良贷款率整体情况保持良好。截至今年三季度末，36家上市银行中有16家不良贷款率较上年末出现下降。与今年上半年相比，截至三季度末，36家上市银行中有19家不良贷款率有所下降，其中平安银行降幅最大，从上半年末的1.65%降至三季度末的1.32%。

不过，受疫情等因素影响，也有部分银行资产质量承压，不良贷款率有所提升。国有大行中，除了邮储银行，五家银行不良率均有上升。截至三季度末，交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行不良贷款率分别为1.67%、1.55%、1.52%、1.48%和1.53%。

股份制银行中，中信银行、民生银行不良贷款率上升较快，截至三季度末，较上年末相比分别上升0.33和0.27个百分点。8家A股上市农商行中，有3家不良贷款率上升。

业内人士表示，除疫情影响外，银行不良贷款认定标准趋严也是不良率上升的重要原因。考虑到上半年不少银行贷款进行了延期处理，一些不良风险明年才会陆续暴露，因此银行不良资产处置压力还将持续一段时间。

四季度料迎处置高峰

后续可能出现的不良攀升已引起监管部门关注。银保监会主席郭树清此前提出，今年将加大对不良贷款处置力度，全年预计银行业要处置3.4万亿元，而去年同期为2.3万亿元。银保监会最新数据显示，前三季度银行业共处置不良贷款1.73万亿元，同比增加3414亿元。这意味着，预计四季度银行业将有1.67万亿元不良资产需要处置。

为进一步缓释不良风险，11月以来，金融监管部门多次表态加快不良资产处置，多渠道疏通政策堵点。11月2日，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委会议强调“前瞻性应对银行不良资产反弹”。银保监会首席律师刘福寿6日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步银保监会将督促银行做实资产分类，真实暴露不良，足额计提拨备，加快处置速度。央行发布的《中国金融稳定报告（2020）》也表示，将支持中小金融机构多渠道补充资本、完善公司治理，加大不良贷款处置力度，增强金融机构稳健性。

地方配套政策也密集出台。北京银保监局近日印发《关于做好不良资产处置工作的通知》，要求各法人机构，科学合理分配处置权限，适当缩短审批流程，提高不良处置效率。四川推出10条措施支持金融机构处置不良资产，包括引进外资参与不良资产处置。

多机构认为，四季度银行资产质量压力仍存，不良资产处置力度也将进一步加大。中银国际证券分析师林颖颖表示，疫情对资产质量的影响存在一定的滞后性，为应对疫情的不确定性，银行出于审慎经营原则将继续做实不良分类、夯实资产质量基础，预计不良生成速度仍维持在较高水平。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金接受记者采访时表示，疫情影响下实体经济财务和现金流状况出现恶化，将导致银行坏账增加，因此不良资产处置仍将持续加码。此外，在金融业让利实体企业的背景下，银行业有“隐藏”利润的动力，从而进一步促使不良资产处置速度加快。

多措并举应对不良压力

在政策加码以及银行迫切提升资产质量背景下，银行不良资产处置明显提速。包括青岛银行、广州银行、广州农商行在内的多家银行不良资产正在或即将挂牌转让，部分银行通过折价等方式吸引更多买家交易，加快处置进度。

从处置方式上看，批量打包出售仍是银行不良资产处置主要途径。例如，江西银行近日发布公告称，拟通过公开挂牌程序转让合计约30亿元人民币债权。此前，江西银行和九江银行已向江西瑞京金融资产管理有限公司转让近80亿元债权。工商银行河南省分行也与华融资产河南省分公司签署《资产转让协议》，向华融转让43.71亿元不良资产债权，借款单位共计66家。

除批量打包外，部分农商行、村镇银行通过定增“配售”方式处置不良资产。河北安国农商行定向募股方案日前获得保定银保监分局批复，该行拟定向募集股本金10000万股，每股面值为1元，投资者每认购1股需另行出资1元用于购买安国农商银行不良资产。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，银行加快处置不良资产，有助于降低不良贷款率，优化报表，满足监管要求，提升银行整体资产质量，为新增信贷拓展空间，满足实体经济融资需求。而折价处置主要反映市场对不良贷款损失风险的定价，通过折价吸引更多买家，加快不良处置。

值得注意的是，在政策对银行不良资产处置给予更多支持的同时，监管部门对于违规处置不良资产风险也加大了处罚力度。例如，11月10日，贵州银保监局披露，针对贵阳农商行多项违规行为批量开出22张罚单，其中不乏“掩盖不良资产”“通过同业投资承接本行不良资产”“批量转让不良债权资产包的首付款比例不符合规定”等违规行为。记者根据银保监会官网统计，今年以来，已有20多家银行因违规处理不良资产接到罚单，涉及案由包括不良资产虚假出表、利用担保类表外业务变更延缓风险暴露、违反关联交易管理规定向关联人发放贷款形成不良且违规核销、掩盖资产质量真实性、违规转让不良资产、以续贷形式掩盖贷款风险状况等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)