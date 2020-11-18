发改委： 进一步研究出台促服务消费新举措

17日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，顺应服务消费升级的趋势，国家发展改革委将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式，引导传统服务企业线上线下融合发展，进一步释放服务消费潜力。

孟玮表示，近年来，我国线上经济快速发展，但相对于实物消费的网上销售来看，服务消费网上销售仍是“短板”，占比不到20%。今年疫情期间，为积极应对新冠肺炎疫情影响，各种在线医疗、智能体育、线上教育等服务消费迎来了新的发展机遇，纷纷“触网”，“包括家政服务、洗衣洗鞋、深度保洁、汽车保养等也都可以在线购买，提前预定服务，让我们感受到了孕育其中的新动能新潜力。”

今年“双十一”期间，一些互联网平台企业联合上百万家线下门店资源，提供线上线下同价同质量服务；同时，积极推动线下服务向“数字化”转型，探索新的服务消费模式，不断满足消费者的新需求。

她指出，可以说，线下服务消费的“触网”升级，逐步缩小了“线上”“线下”的体验差距。一方面，线上服务消费的爆发开始加码反哺线下服务消费，将线上流量引致线下，回补了因疫情导致的线下服务消费部分“欠账”；另一方面，线上服务消费使消费者的生活更加网络化、数字化，也倒逼本地服务生活领域的供给端加速转型，进而推动线下服务在经营方式和业态上不断创新发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)