报告显示：房企债券周融资额环比增逾七成

贝壳研究院发布最新报告显示，上周（11月9日至15日），房企境内外债券共发行24笔，较前一周增加8笔，融资（含计划）金额约277亿元，融资金额环比前一周增加74.8%。

其中，单周境外发债5笔，发债规模合计95.8亿元，环比增长31.8%；房企新发行境内债券181.2亿元，环比上升111.2%，主要受到苏高新、华发、万科、珠江实业等少数房企超20亿发债规模拉动。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示，上周境内、境外债券规模双升，主要由于单笔大额发债规模拉动，上周发行大额规模债券数量超越此前10月总和。

近期房企发行大额债券需求明显增加。中原地产研究中心统计数据显示，受还债压力和监管压力影响，11月上旬，房企融资需求井喷，仅11月上旬，房企境内境外发布近600亿元融资计划，刷新年内纪录。

中原地产首席分析师张大伟表示，2020年房企整体融资金额刷新历史纪录。从近期来看，市场传闻房企融资收紧，房企担忧未来销售压力，为了应对即将到来的市场变化，加快储备资金，尽量大额度融资。

众多房企发债主要用于还债。上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，在还债压力增长下，房企存货增速明显收窄。今年三季度，超大房企、大型房企、中型房企存货同比增速分别为12%、4%、-0.7%。这意味着，在监管进一步升级，未来形势整体不明朗下，房企开始明显减缓扩张力度。

一面是还债压力居高不下，一面是监管继续紧缩。业内人士表示，随着监管进一步趋严，如何稳定资金链将成房企重中之重。下一步，在“三条红线”政策落地背景下，除了进一步加大融资力度，出售项目、引入战略投资现象或增多。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)