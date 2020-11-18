联合国贸发会议： RCEP大大推动区域外资增长

联合国贸易和发展会议16日发布报告指出，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将大大推动区域内各成员间以及其他地区经济体对该地区的外国直接投资（FDI）增长。

贸发会议当天针对日前签署的RCEP发布投资趋势监测报告特刊，强调该协定对于该区域内外的FDI流动和全球价值链发展都将产生重要影响。

报告指出，RCEP关于投资的条款将长期提升该地区投资机遇。同时，协定中涉及商品与服务贸易、知识产权、电子商务的条款将促进贸易便利化、缩减企业交易成本，有助于短期内增加该地区FDI流量。

报告还说，RCEP可进一步推动该区域内部各成员间的FDI流动。目前，RCEP成员国所吸引的FDI中，只有30%来自区域内部，仍有很大增长空间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)