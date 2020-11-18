国家发展改革委：研究出台促进服务消费新举措

新华社北京11月17日电（记者安蓓、王雨萧）国家发展改革委新闻发言人孟玮17日说，国家发展改革委将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式，引导传统服务企业线上线下融合发展，进一步释放服务消费潜力。

孟玮在国家发展改革委当日召开的新闻发布会上说，新冠肺炎疫情期间，各种在线医疗、智能体育、线上教育等服务消费迎来新的发展机遇，纷纷“触网”，包括家政服务、洗衣洗鞋、深度保洁、汽车保养等也都可以在线购买，提前预定服务，让人们感受到了孕育其中的新动能新潜力。

当前我国消费呈现稳步复苏的态势。国家统计局最新数据显示，10月份社会消费品零售总额同比增长4.3%，增速比9月份加快1个百分点，市场销售连续3个月同比正增长。特别是新型消费模式快速增长。前10个月全国实物商品网上零售额同比增长16%，增速比1至9月份加快0.7个百分点。

近年来，我国线上经济快速发展，但相对于实物消费的网上销售来看，服务消费网上销售仍是“短板”，占比不到20%。

今年9月，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，明确提出“建立健全‘互联网+服务’、电子商务公共服务平台，加快社会服务在线对接、线上线下深度融合”。

线下服务消费的“触网”升级，逐步缩小了线上和线下的体验差距。孟玮指出，一方面，线上服务消费的爆发开始加码反哺线下服务消费，将线上流量引向线下，回补了因疫情导致的线下服务消费部分“欠账”；另一方面，线上服务消费使消费者的生活更加网络化、数字化，也倒逼本地服务生活领域的供给端加速转型，进而推动线下服务在经营方式和业态上不断创新发展。

国家发展改革委就业收入分配和消费司副司长常铁威说，加快新型消费高质量发展，将更好支撑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

他介绍说，下一步，将坚持扩大内需这个战略基点，进一步打通从生产、分配到流通、消费等诸多环节的堵点，优化收入分配格局，扩大中等收入群体，推动终端消费与生产供给形成良性循环；促进线上线下消费双向深度融合，进一步完善“互联网+”的消费生态；在基础设施和服务保障能力上做实行稳；着力培育一批新型消费示范城市，抓紧形成一批新型消费领先示范企业；继续深化“放管服”改革和包容审慎监管，推动线上消费规范健康发展，加快建立适应新型消费健康发展要求的监管体系。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)