金科服务香港联交所上市 探索智慧化升级

11月17日，金科智慧服务集团股份有限公司(09666.HK，以下简称“金科服务”)于香港联交所主板挂牌上市。

据了解，金科服务以“服务＋科技”“服务＋生态”为发展战略，截至2020年6月30日，已进入全国24个省份的133个城市，签约面积约近2.56亿平方米，签约项目843个，服务全国160万户中产家庭，业主满意度连续9年超过90%。

随着地产行业进入“白银时代”，物业管理被认为是“被忽略的蓝海市场”，有数据显示，预计到2030年物业市场规模有望达到3万亿元。

从深耕到生根 打造“金科式幸福”社区

20多年时间，一个又一个金科社区在全国各地拔地而起，这得益于金科服务的“美好家园计划”：从社区环境保养、设备改造、业主生活氛围营造三个维度入手，对社区进行了内容、格局、体验上的全方位升级。

金科服务的社区服务力在非自建小区也收获了市场的认可。仅在重庆范围内，金科服务进驻的非自建小区就有100多个，超过了自建项目的数量，并且整体续签率超过98％。

好的物业服务不仅是硬件打造，更在于温情和关爱。

金科服务相关负责人介绍，金科服务用12年的时间深耕“邻里文化”，主张“敬老、爱妻、亲子、睦邻、惜己”。每年，金科都会系统组织邻里亲情活动和万人邻里活动，在社区塑造温情的文化和生活方式。

上述负责人表示，住得舒心、安心是业主对金科社区最多的评价。例如：物业报事15分钟快速反应；社区门口1.3米的儿童安全防线；社区60岁独居老人专配的安全联络员……凭借着细致入微的温度服务，金科服务业主满意度已连续9年超过90％。

从社区到城市 为多元业态提供品质服务

随着城市化发展不断提速，改善城市区域生态，进行城市产业升级是众多城市的共性需求。金科服务也加速走出社区的步伐，赋能城市发展。

2018年，金科服务战略携手江苏盐城高新区，揭开了金科服务城市级合作历程的序幕。

截至2020年，湖北利川、安徽宣城、西藏昌都以及四川内江经开区、雅安名山区、陕西西咸新区等8个城市区域均与金科服务签订了全面战略协议。、

金科服务还为多元业态提供品质服务。目前，金科服务已经为商业楼宇、产业园区、政治公建、轨道交通、高校医院、文旅景区、企事业单位在内的全球数百个合作伙伴，提供智慧服务综合解决方案。

从服务领先到科技领先 开启智慧服务新时代

随着大数据、物联网、人工智能等前沿技术的成熟与发展，智慧时代走入现实。金科服务也乘风扬帆驶入，开启了从传统物业向智慧生态物业的转型之路。

早在2016年，金科服务就开始探索智慧化升级，并成为国内第一批完成智慧社区领域知识产权贯标的社区服务商。同年8月，金科服务与微软中国联手打造了国内首个全业态、全实时的数据中心——天启大数据中心，至今已进行了4次迭代。

经过多年的技术积累，金科服务围绕“智慧、健康、关爱”三大核心，打造出一套拥有256个科技价值点的生命建筑智慧小区方案。目前，金科服务已经完成了全国数百个小区的智慧化升级，安装了4000多台云监控设备、近2300个智能门禁，打造了200多个无人停车场，将智慧社区服务深入应用到了业主生活的每个场景。

金科服务相关负责人表示，金科服务还围绕业主高频生活需求，配合科技智能技术，打造了覆盖业主“食、住、行、游、购、育”的全方位增值服务，升级生活方式。

比如，打造无人超市、智能充电配套，实现“100米智慧生活圈”；在自有小程序推出线上卖菜专区，新鲜蔬菜为业主配送到家；与平安好医生、阿里健康深度合作，实现全科医生24小时在线咨询服务，专人配药到户服务，让业主足不出户解决看病难题。

据了解，下一个十年，金科服务将在“服务+科技”“服务+生态”的基础上，由内向外，构建“大服务，大科技，大生态”发展模式。

据金科智慧服务董事长夏绍飞介绍，金科服务将以人为本，以客户满意为核心，构建城市空间、美好生活、智慧科技三大核心能力，致力成为全国领先的智慧生活服务商。

在城市空间服务方面，围绕居民生活各类场景，提供以物业服务为核心，覆盖安全、环境、设施设备、资产管理等综合空间服务；在美好生活服务方面，围绕业主生活需求，提供不动产管理、美装美居、社区团购、社区教育、旅游出行、养老等各类增值服务；在智慧科技能务方面，搭建运营与管理两个维度技术架构，形成智慧社区、智慧园区、智慧城市为特色的科技服务体系。

“在这三个核心能力的支撑下，金科服务将加快物业服务、美好生活、城市、邻里社交、数智科技、成长孵化这六条赛道的打造，真正实现由家庭走向城市，由社区走向社会，由科技内部赋能走向公共赋能。”夏绍飞说。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)