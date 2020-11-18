创新产品观 当代置业打造绿色健康复合社区

伴随着房地产行业迈向了高质量发展新阶段，对房子更高的需求也在倒逼着房地产企业加强产品服务标准，推进传统住宅产品设计的完善与迭代。

从诞生至今，当代置业注重打造“绿色科技+舒适节能+数字互联”的全生命周期产业家园。当代置业方面表示，这种以绿色科技为核心竞争力的发展理念，符合后疫情时代人们对人居生活赋予的新的标准和期待，绿色住宅将成为地产新风尚。

深度调研用户需求 打造绿色健康复合社区

疫情发生后，当代置业对房产转型和产品升级做出思考，于2020年2月和7月先后进行了两次全国范围内“当代绿色健康家”的客户调研。

调研结果显示，居住产品设计不科学、人居系统不完善、社区生态空间不充足、社区配套服务不健全、科技社区普及不深入、物业服务品质不达标是民众对于居住环境不满意的六大关键原因。基于对调查结果的深入分析和对当前行业市场发展的判断，打造绿色健康复合社区便成为当代置业解决这些问题的关键突破。

当代置业执行董事兼总裁张鹏认为，绿色住区已经是中国房地产和城市住宅的升级方向之一，并且这种趋势在未来会更加明显。当前，房地产行业已经进入精细化运营阶段，客户更加注重建筑产品品质和社区环境品质，房企也应回归产品主义和客户主义，聚焦产品力提升，关注建筑功能的人性化、建筑科技系统的植入、户型的合理设计和景观的多样化打造。

创新“双四Heng”的绿色健康社区产品观

业内人士表示，早在20年前成立之时，当代置业便提倡绿色科技建筑，这种可持续的发展理念在今天看来颇有远见。

在对调研结果深入分析之后，当代置业发布了全新的“ΜΟΜΛ当代绿色健康复合社区”理念，从绿色健康的维度，创新出“双四Heng”的绿色健康社区产品观。“四恒”代表恒温、恒湿、恒氧、恒静，而“四衡”代表衡空、衡质、衡动、衡捷。衡空指分合有度的功能空间处理；衡质指恰到好处的高品质环境；衡动指运动和健康设施全周期关照；衡捷指便捷的动线安排和配套服务设置。

当代置业相关负责人表示，“双四Heng”的产品观念，体现了当代置业从人居环境系统到社区生态系统的全方位布局，通过社区、邻里、建筑三道健康防线与物业服务温度、深度、广度、精度与细度，实现绿色健康复合社区在更多城市与项目落地，并发布与之共生的社群——“当家”，让生活Heng美好。

截至目前，当代置业已拥有行业专利200余项，并获得200余项国内外绿色建筑奖项。2020年5月，当代置业在国内打造的首个ΜΟΜΛ养老社区“当代时光里”项目获得LEED for Communities金级预认证荣誉。

根据当代置业8月17日晚间发布公告称，2020年上半年，集团实现营业收入约87.10亿元，同比增长24.0%。核心盈利增加至约人民币25.3亿元，同比上升26.9%。在投资布局上，当代置业将持续深耕京津冀、长三角、粤港澳、长江中游、成渝五大都市群，积极关注西安、太原、武汉、杭州等优质一二线城市，机会性进入强三四线城市，将绿色人居的发展理念带向千家万户。（许维娜）

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