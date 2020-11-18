人民网>>财经

创新产品观 当代置业打造绿色健康复合社区

2020年11月18日14:27  来源：人民网-财经频道
 

伴随着房地产行业迈向了高质量发展新阶段，对房子更高的需求也在倒逼着房地产企业加强产品服务标准，推进传统住宅产品设计的完善与迭代。

从诞生至今，当代置业注重打造“绿色科技+舒适节能+数字互联”的全生命周期产业家园。当代置业方面表示，这种以绿色科技为核心竞争力的发展理念，符合后疫情时代人们对人居生活赋予的新的标准和期待，绿色住宅将成为地产新风尚。

深度调研用户需求 打造绿色健康复合社区

疫情发生后，当代置业对房产转型和产品升级做出思考，于2020年2月和7月先后进行了两次全国范围内“当代绿色健康家”的客户调研。

调研结果显示，居住产品设计不科学、人居系统不完善、社区生态空间不充足、社区配套服务不健全、科技社区普及不深入、物业服务品质不达标是民众对于居住环境不满意的六大关键原因。基于对调查结果的深入分析和对当前行业市场发展的判断，打造绿色健康复合社区便成为当代置业解决这些问题的关键突破。

当代置业执行董事兼总裁张鹏认为，绿色住区已经是中国房地产和城市住宅的升级方向之一，并且这种趋势在未来会更加明显。当前，房地产行业已经进入精细化运营阶段，客户更加注重建筑产品品质和社区环境品质，房企也应回归产品主义和客户主义，聚焦产品力提升，关注建筑功能的人性化、建筑科技系统的植入、户型的合理设计和景观的多样化打造。

创新“双四Heng”的绿色健康社区产品观

业内人士表示，早在20年前成立之时，当代置业便提倡绿色科技建筑，这种可持续的发展理念在今天看来颇有远见。

在对调研结果深入分析之后，当代置业发布了全新的“ΜΟΜΛ当代绿色健康复合社区”理念，从绿色健康的维度，创新出“双四Heng”的绿色健康社区产品观。“四恒”代表恒温、恒湿、恒氧、恒静，而“四衡”代表衡空、衡质、衡动、衡捷。衡空指分合有度的功能空间处理；衡质指恰到好处的高品质环境；衡动指运动和健康设施全周期关照；衡捷指便捷的动线安排和配套服务设置。

当代置业相关负责人表示，“双四Heng”的产品观念，体现了当代置业从人居环境系统到社区生态系统的全方位布局，通过社区、邻里、建筑三道健康防线与物业服务温度、深度、广度、精度与细度，实现绿色健康复合社区在更多城市与项目落地，并发布与之共生的社群——“当家”，让生活Heng美好。

截至目前，当代置业已拥有行业专利200余项，并获得200余项国内外绿色建筑奖项。2020年5月，当代置业在国内打造的首个ΜΟΜΛ养老社区“当代时光里”项目获得LEED for Communities金级预认证荣誉。

根据当代置业8月17日晚间发布公告称，2020年上半年，集团实现营业收入约87.10亿元，同比增长24.0%。核心盈利增加至约人民币25.3亿元，同比上升26.9%。在投资布局上，当代置业将持续深耕京津冀、长三角、粤港澳、长江中游、成渝五大都市群，积极关注西安、太原、武汉、杭州等优质一二线城市，机会性进入强三四线城市，将绿色人居的发展理念带向千家万户。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved