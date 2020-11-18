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泄露的是隐私漏掉的是信任 快递单怎能成了泄密单

殷呈悦

2020年11月18日15:18  来源：北京晚报
 
原标题：快递单怎能成了泄密单

这两天，圆通快递“内鬼”泄露40万条公民信息事件，成为舆论关注焦点。据报道，有不法分子通过有偿租用圆通员工系统账号，盗取公民个人信息，再将这些信息层层倒卖至不同下游的犯罪人员。被泄露的信息中包括发件人和收件人的地址、姓名、电话等多个维度，超40万条个人隐私遭泄露，涉案金额达120余万元。快递单竟然成为泄密单，引发网友集体愤怒。

用户选择快递服务，并依照实名制的规定如实填写姓名和联系方式，无疑是基于对快递公司的信任和认可。当个人真实信息与收寄地址一同被兜售至诈骗网络，随时可被用于精准推销或财产诈骗，相信任何一名用户都会感到不寒而栗。不少网友吐槽称，最近常收到刷单的匿名快递，或是来自东南亚的诈骗电话，且骗子对自己的购物清单了如指掌，想必与此类灰色交易脱不了干系。

面对舆论声讨，圆通速递回应称，疑似有加盟网点个别员工与外部不法分子勾结窃取运单信息，公司随后向公安部门报案，犯罪嫌疑人已于9月落网。主动报案，体现了圆通公司配合打击犯罪的态度。不过，多名员工充当“内鬼”，泄露个人隐私达40万条之多，公司无论如何无法撇清责任，何况这并非该公司首次出现“内鬼”。除了主动纠错、及时止损，快递公司必须提高员工录用门槛，完善信息保护机制，增加职业道德和法律知识培训，堵住公司内部与不法分子利益勾结的渠道。这些所谓“个别员工”出卖的，除了用户的个人信息，还有整个公司的名声和信誉。连用户隐私的核心利益都无法保障，又如何取信全体用户？完善信息安全风控系统，不仅是快递公司必须履行的社会责任，也是其自身发展壮大的必经之路。

圆通用户隐私外泄的风波，值得整个快递行业引以为戒。如何堵住隐私外泄的制度漏洞，也不单是一个快递行业应该反思的问题。当前公民个人信息满天飞的现状，远不是快递行业一家或几家公司保护不力所致，而是多个行业经营者在利益驱使下漠视用户信息保护的共同结果。金融机构、手机APP、通信运营商等等，手中无不攥着大把用户的真实信息，公民隐私从这些渠道泄露出去的案例也早已屡见不鲜。要想彻底刹此邪风，提高网民对个人信息的安全感，需要从更多角度去规定电子身份的安全操作，严格公民隐私的泄露罚则。

利用职务之便收集个人信息，再利用这些信息暗暗敛财，既不是正道，也违反法律。加强个人信息保护势在必行，个人信息保护法草案正向社会公开征求意见。无论哪个行业泄露客户隐私，都必须重重地挨法律的板子。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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