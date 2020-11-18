友邦保险全新升级健康及财富保障方案

近期,友邦保险对产品体系进行全新升级，回归《全佑惠享荣耀珍藏版全能保保险产品计划》并全新推出《传世金生育英才（2020）保险产品计划》，分别为客户提供兼具广度和深度的长期健康保障和财富规划解决方案。

在近期一项针对后疫情时代保险消费的调查报告中，高达88%的受访者表示“认识到保险重要性”，65%的受访者表示愿意购买更多保险来提升家庭保障，更有81.56%的受访者直接表达了对重疾险的偏好。此外，人们保险意识增强还有一个疫情以外的更重要的原因，那就是近年来我国重大疾病发病率呈逐年上升和年轻化趋势。

据悉，《友邦保险理赔手册（2015-2019）》中披露的数据也印证了这一趋势。理赔手册显示，五年间友邦重大疾病理赔金额增幅高达288%，远超医疗及身故理赔额的增幅。而其中超过半数的重疾理赔都发生在31-45岁中青年人群中，说明工作压力大、亚健康状态、环境恶化等原因，给正处于人生上升期的家庭顶梁柱们带来巨大健康压力。更值得关注的是，恶性肿瘤仍高居重疾赔付首位，高达77%，特别是脑癌、肺癌、骨癌的发病率呈不断上升趋势；同时轻症重疾也呈现爆发式增长，如原位癌、轻微脑中风等，五年间赔付件数增长近6.7倍。

重症仍高发、轻症正增长，中青年人成赔付“重灾区”，是这组数据折射出的重疾现状。同时，如何在繁杂医疗信息中寻找到自己最需要的，以及如何解决高昂的疾病治疗费用和随之而来的收入损失，不给家庭带来沉重负担，都成为重疾患者乃至整个家庭需要面临的问题。

长期以来，友邦保险一直关注客户的健康保障需求。自2010年开始推出“全佑系列”重大疾病保险产品（符合“疾病定义规范（2007）”）以来，不断从疾病种类、保障范围、整合化服务等角度对系列下的成人及儿童重疾险进行多次迭代升级，以满足重疾持续高发及长寿时代下客户多元化的健康管理需求。

此次友邦重磅回归的《全佑惠享荣耀珍藏版全能保保险产品计划》即是其中的明星产品。针对重疾高发及轻症频发的趋势，“惠享珍藏版”延续了“全佑”系列集轻症、重症、生命终末期、老年长期护理、身故、全残、保费豁免于一体的保障功能，周全覆盖各年龄段高发的60种轻症及100种重症，且轻症不分组无间隔期最高可赔付7次，赔付额度递增，通过构筑层层健康防线，为客户提供覆盖终身的保障。此外，该产品更特别聚焦中青年人的“黄金十年”（即保单生效后前10年），为首次罹患重症（需在等待期后）的客户共提供150%基本保额的赔付，如不幸身故，也将提供150%基本保额的赔付，在人生的关键阶段重点加码，为客户及家庭提供贴心呵护。

在守护成年人健康的同时，友邦也积极关注0-17岁儿童的健康成长。此次同时上市的《全佑倍呵护荣耀珍藏版全能保保险产品计划》，则通过涵盖61种轻症与102种重症，为孩子构建兼具宽度与深度的重疾防护网络。面对孩子成长阶段高发的白血病，终身提供额外100%赔付基本保额，护航儿童百岁人生。此外，在三十而立以前，重点守护儿童成长，为首次罹患重症（需在等待期后）的儿童共提供150%基本保额的赔付，如在18岁-30岁期间不幸身故，也将提供150%基本保额的赔付。在儿童成长阶段提供充足保障，为家庭幸福加码。

随着《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020 年修订版）》于2020 年 11 月发布以来，得到了消费者的广泛关注。秉承“以客户为中心”的原则，友邦亦于近期针对“全佑”系列重疾险被保险人特别推出理赔“取优”方案，即 2020年11月9日（含）之后首次确诊的重大疾病，客户在就该疾病申请理赔时，可在符合原保险合同的“疾病定义规范（2007）”与“疾病定义规范（2020）”两项行业疾病定义规范中进行选择，从而充分满足自身保障需求。

同时，友邦保险此次同时推出《传世金生育英才（2020）保险产品计

划》。该产品组合结合了分红型年金保险与万能型终身寿险双主险的优势，具有长期稳健、终身增利、灵活取用等特点。较之前的年金险产品，该产品更是聚焦被保险人18-21岁的大学教育阶段，将每年额外给付基本保额20%年金，为孩子成长的关键阶段提供持续稳定资金保障。

《传世金生育英才（2020）保险产品计划》也延续了友邦“传世金生”系列产品的保障利益，自第五个保单周年日起，可每年给付20%年金主合同基本保额的年金直至被保险人年满64岁后的首个保单周年日；自被保险人65岁的首个保单周年日起，每年给付40%年金主合同基本保额的年金直到合同满期，给付年金翻一番；在持续获得充裕年金的同时，自保单生效开始至满期，被保险人可参与公司分红业务的盈利分配，分享专业经营成果，获得现金红利收益；此外，还可将红利和年金转入万能账户获取双重增值，万能账户持续保底正收益，还有结算收益可预期。

《传世金生育英才（2020）保险产品计划》为客户提供终身的财富持续积累模式，帮助客户应对通胀和利率下行风险。当有年金或现金红利产生后，客户还可以根据自己的生活目标选择灵活取用，不仅可用于孩子成长阶段的教育、婚嫁、创业等各项资金需求，还可作为自己或其他家庭成员各人生阶段充裕生活的资金储备。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)