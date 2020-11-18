黑产团伙通过木马盗取APP信息 六点防范网络诈骗

近日，社交平台探探协助北京市朝阳公安分局会同市局网安总队，成功破获一起通过含有木马病毒的抽奖链接，盗取用户手机内APP账号、密码并出售牟利的犯罪团伙。目前，7名嫌疑人因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。

年初以来，探探反诈中心陆续接到用户举报，有不法分子利用钓鱼网站对探探账号进行盗取。探探反诈中心利用先进的技术手段，掌握不法分子犯罪证据，并向警方报案。在接到报案后，北京市朝阳公安分局会同市局网安总队立即组织专案组开展调查工作。通过警企双方对关键数据进行梳理，专案组成功锁定注册并维护抽奖链接网站的嫌疑人孔某，并进一步扩大侦查范围，查明其他6名同案犯的身份，一个通过木马病毒窃取计算机信息系统数据的犯罪团伙浮出水面。

据了解，该团伙通过设计虚假链接引诱网友点击，点开该链接会导致手机中毒，不法分子即可盗取中毒手机上各类APP的账号信息等，并通过拦截手机短信、获取短信验证码进行密码修改，后通过出售账号、密码牟利。在警方的指导下，探探积极配合案件侦查，通过大数据筛查等技术手段获取犯罪信息，锁定异常账号，为警方破案提供线索证据，并最终抓获犯罪嫌疑人。

近年来，随着国内经济社会高速发展，通信、网络现代化水平不断提高，网络诈骗的违法犯罪活动呈现多发态势。不法分子利用各类互联网平台实施诈骗，通过盗取账号、冒充客服、冒充亲朋等手段，以“中奖”“活动福利”等方式骗取受害者信任，此类诈骗案件已屡见不鲜。

探探反诈中心负责人表示：“作为社交平台，探探持续健全防控体系，通过成熟的大数据技术和完备的人工审核力量，可以对平台内容进行精确查找和严格审查，并在第一时间封禁违规账号，维护用户安全及权益；同时，在公安部门的专业指导下，积极了解黑产动向及最新作案手法，通过与警方通力合作来打击违法犯罪，进一步维护探探用户的合法权益，搭建扎实牢固的安全防火墙。”

截止今年6月份统计数据显示，探探平台累计用户注册量已超过3.6亿。作为备受年轻人喜爱的社交平台，安全是第一生命线。未来，探探将加强投入做好风控和预防保障工作，维护平台良好氛围，积极落实平台责任。

时下临近年底，不少黑产团伙开始频频欲动来实施不法行为。在这里，探探反诈中心提醒广大网友，在安全上网的同时提高防范意识。

网络防骗小锦囊：

1. 警惕“抽奖链接”：不要被其他用户发来的“N周年抽奖”等链接蛊惑，官方抽奖一般会通过官方平台进行发布，如判断不准可咨询官方客服。

2. 警惕“诱导充值”：有人会声称在平台内部有关系，以“可以操作”等理由，推荐充钱返利、高收益投资理财、彩票等，给您相关链接让您注册，利用高收益诱导您充值，这种，千万不要相信。

3. 警惕“索要红包”：没聊几句就让您发红包、或者提供付款码让您转账、打钱等，千万不要给他“发钱”。

4. 警惕“不知名小游戏”：有人会分享一些不知名的游戏链接，邀请一起玩，主要是骗您买装备，或者通过添加微信等其他联系方式，以各种理由借钱，如点外卖、手机充值等。

5. 警惕泄露个人信息。无论什么情况，不要轻易透露个人及家人隐私信息，特别是身份证号、银行卡号、APP密码和手机验证码。

6. 留存记录很重要。万一不幸发现自己被骗，一定要保持冷静，保留所有平台聊天记录、转账记录，并及时报警。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)