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18日人民币对美元汇率中间价上涨169个基点

2020年11月18日15:25  来源：新华网
 
原标题：18日人民币对美元汇率中间价上涨169个基点

　　新华社上海11月18日电 来自中国外汇交易中心的数据显示，18日人民币对美元汇率中间价报6.5593，较前一交易日上涨169个基点。

　　中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5593元，1欧元对人民币7.7772元，100日元对人民币6.2936元，1港元对人民币0.84608元，1英镑对人民币8.6905元，1澳大利亚元对人民币4.7798元，1新西兰元对人民币4.5154元，1新加坡元对人民币4.8843元，1瑞士法郎对人民币7.1939元，1加拿大元对人民币5.0035元，人民币1元对0.62562马来西亚林吉特，人民币1元对11.6135俄罗斯卢布，人民币1元对2.3451南非兰特，人民币1元对168.77韩元，人民币1元对0.56019阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.57202沙特里亚尔，人民币1元对46.4848匈牙利福林，人民币1元对0.57714波兰兹罗提，人民币1元对0.9577丹麦克朗，人民币1元对1.3146瑞典克朗，人民币1元对1.3831挪威克朗，人民币1元对1.17400土耳其里拉，人民币1元对3.0937墨西哥比索，人民币1元对4.6021泰铢。

　　前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.5762。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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