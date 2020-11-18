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报告：中国逾七成上市企业未披露环境信息报告

阮煜琳

2020年11月18日15:26  来源：中国新闻网
 
原标题：报告：中国逾七成上市企业未披露环境信息报告

　　中新社北京11月18日电 (记者 阮煜琳)中国环境新闻工作者协会与北京化工大学18日在北京发布《中国上市公司环境责任信息披露评价报告(2019年)》显示，2019年中国沪深股市3939家上市公司中，仍有2933家企业未发布环境信息披露相关报告，占比超过七成。其中，多家上市公司因环保问题被生态环境部通报和处罚。

　　《报告》显示，2019年中国沪深股市上市公司总计3939家，已发布相关环境责任报告、社会责任报告及可持续发展报告的有效样本企业共1006家，占上市公司数量的25.54%，比2018年的增加了78家。其中，沪市607家，占沪市总市值的69.6%。同时，发布报告的上市公司环境责任信息披露水平有所提升。

　　2019年，仍有2933家上市公司未披露环境信息相关报告。评价发现，上述企业“环保公益活动”得分率首次突破10%，但“污染排放披露情况”“绿色金融相关信息”两项指标得分率仍低于10%，说明企业污染排放披露情况处于较低水平，对绿色金融这一经济手段使用不足。

　　据介绍，根据生态环境部2019年通报信息，发现多家上市公司由于环保问题被生态环境部通报和处罚，但该类信息未披露在企业官网、企业社会责任报告或者其他相关环境报告中。

　　《报告》建议，完善企业环境信息公开相关标准。培育和指导市场化的企业环境信息公开运作规范，进一步完善环境信息反馈机制，提升企业履行环境责任的社会公信力和影响力。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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