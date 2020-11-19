中国文化产业投资母基金正式成立

新华社北京11月18日电 11月18日，中国文化产业投资母基金在北京正式成立。基金由中宣部和财政部共同发起设立，目标规模500亿元，首期已募集资金317亿元。基金成立是深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、推进文化改革发展的重要举措，对于健全现代文化产业体系，完善把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制，推进社会主义文化强国建设具有重要意义。
作为国家级文化产业投资基金，主要围绕落实国家文化战略和规划积极发挥作用，以政府引导资金撬动，吸引各方资本投入，通过市场化运作、专业化管理，支持文化企业改制重组和并购，促进文化资源整合和产业结构调整，推动文化产业高质量发展。基金主要投向新闻信息服务、媒体融合发展、数字化文化新业态等文化产业核心领域，以及与文化产业高度相关的旅游、体育等相关行业，支持电影等重点行业发展；围绕粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等国家重大区域发展战略，支持区域文化产业协同发展，做强做优做大文化企业，增强文化产业实力和核心竞争力，促进形成文化产业发展新格局。
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