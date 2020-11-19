10月全国一般公共预算收入增3%

本报北京11月18日电 （记者曲哲涵）财政部今天公布1—10月全国一般公共预算收支情况。1—10月累计，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%，降幅比1—9月收窄0.9个百分点；全国税收收入同比下降4.6%，连续6个月累计降幅收窄。10月份当月，全国一般公共预算收入17531亿元，同比增长3%。扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润等抬高基数因素后，10月份全国财政收入增长9%左右，实际增幅比上月继续提高，反映了经济运行持续稳步恢复的积极成效。
10月份，全国税收收入同比增长11.2%。分税种看，规模性助企纾困政策加快落实，企业生产经营加快恢复，工业增加值、服务业生产指数、企业利润等主要经济指标持续改善，主体税种增幅回升。
财政部有关负责人表示，从后两个月财政收入走势看，主要经济指标仍将延续恢复性增长态势，税收收入会保持增长，财政收入累计降幅会逐步收窄。
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