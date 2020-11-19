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报告显示：逾七成上市公司未披露环境责任信息

孙秀艳

2020年11月19日07:36  来源：人民日报中央厨房
 

11月18日，中国环境记协与北京化工大学在京发布《中国上市公司环境责任信息披露评价报告（2019年度）》。《报告》指出，发布报告的上市公司环境责任信息披露水平有所提升，但企业污染排放披露情况仍处于较低水平。

多家上市公司被处罚信息未主动披露

《报告》指出，2019年中国沪深股市上市公司总计3939家，未发布环境信息披露相关报告的上市公司有2933家，占所有上市公司数量的74.46%；已发布相关环境责任报告、社会责任报告及可持续发展报告的企业共1006家，占所有上市公司数量的25.54%，比2018年增加了78家。

《报告》显示，发布报告的上市公司环境责任信息披露水平有所提升，披露指数总体平均得分约为33.44分，比2018年指数分数提升7.42%。已发布报告的1006家上市公司中，属于国家级重点监控排污企业的有84家，平均得分为40.9，各项指标得分均高于总体企业平均得分。

2019年上市公司环境信息披露评价排名前十的企业为：景兴纸业、科伦药业、驰宏锌锗、复星医药、京东方A、恒邦股份、柳钢股份、海亮股份、上海电气、宇通客车。

根据生态环境部2019年通报信息，多家上市公司由于环保问题被生态环境部通报和处罚，但这类信息未披露在企业官网、企业社会责任报告或者其他相关环境报告中。如振华重工（600320.SZ）环境问题突出，违法行为频发；博汇纸业（600966.SH）非法处置危险废物、污泥随处乱倒；金贵银业（002716.SZ）屡被投诉，搬迁滞后；六国化工（600470.SH）污水污泥处置不当；浙江龙盛(600352.SH) 危险废物填埋场环境污染隐患突出；顾家家居（603816.SH）未按要求严格落实应急预案，且未安装治污设施；中国五矿（600058.SH）营口中板有限责任公司在线监测设施运行不正常、超标排放等问题多发频发；中国五矿（600058.SH）集团公司赣县红金稀土有限公司环境污染问题久拖不治，敷衍整改，且多个环境违法问题并存；泸州老窖（000568.SZ）酿酒基地污水处理站污水处理能力不足；中国石化（600028.SH）北京燕山分公司部分治理设施未正常运行；建设能源（000600.SZ）未执行超低排放标准等。

不同行业、区域的上市公司差距明显

《报告》对18个行业发布的报告和一级指标得分率进行了整理分析，发现不同行业、产业间的上市公司环境责任信息披露水平差距明显。

采矿业环境责任信息披露指数得分最高。水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合行业，交通运输、仓储和邮政业，制造业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业7个行业得分均高于平均水平；而农、林、牧、渔业，教育，文化、体育和娱乐业的环境责任信息披露、环境绩效，远低于平均水平。

值得一提的是，制造业是污染大户，但未发布上市公司环境信息披露相关报告的2933家企业中，制造业最多，共计1890家，比2018年增加了225家；其次为信息传输、软件和信息技术服务业，共计258家，比2018年增加了48家。

从地区发布报告的企业数量及年增长量来看，各个地区发布相关环境信息的企业数量分布为：华东地区最多，共442家，比2018年增加了35家；而西北、东北地区分别只有46家和36家。

2012—2019各地区发布报告企业数量

《报告》分析发现：经济发展水平越高的地区，发布环境责任信息报告的上市公司数量越多。换言之，上市公司发布环境责任信息报告的意识与经济发展水平呈正相关。

企业环境责任信息披露有较大的提升空间

《报告》对2019年上市公司环境责任信息披露指数进行了排名，结果显示：五星级为0家；四星半级为10家，与上年持平；四星级为27家，增加6家；三星半级为62家，增加3家；三星级为78家，增加12家；二星级为301家；一星级为528家。这说明，大部分企业在环境信息披露方面仍有较大的提升空间。

针对目前环境责任信息披露存在的问题，《报告》还提出了针对性建议。

一是制定清晰的国家企业环境信息公开战略。制定具有行业特色的中国企业环境责任信息公开分步提升战略，推动企业环境信息公开事业，实现有效、稳妥、多方共赢的发展。

二是完善企业环境信息公开相关标准。

三是借鉴国外实践，制定多层次、保障措施详尽的救济途径和公益诉讼制度。培育和指导市场化的企业环境信息公开运作规范，推动企业环境信息公开服务行业的发展。推动企业环境信用及绿色融资的发展。

四是提升披露环境管理、绩效等方面指标的完整性、实质性和可比性，增强报告的可读性。

五是建议企业进一步完善环境信息反馈机制，提升企业履行环境责任的社会公信力和影响力。

（人民日报中央厨房·蓝蓝天工作室  孙秀艳）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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