多国旅游市场开始好转 中东旅游显现恢复势头

核心阅读

近期，作为中东地区重要经济支柱的旅游业开始缓慢好转。地区多国在全力做好疫情防控的前提下，持续出台各类激励和优惠政策措施，力促旅游业复苏。

世界旅游组织最近发布的报告显示，受疫情影响，今年前8个月入境中东地区的游客数量下降了69%。随着地区多国旅行限制的逐步解除，中东地区旅游业正从低谷缓慢爬坡，显现逐步恢复势头。

多国旅游市场开始好转

位于开罗市中心的埃及国家博物馆入口处人头攒动，游客有序排队入场参观。这里“请戴好口罩”的标语十分醒目，地面上保持社交距离的提示贴纸也随处可见。在工作人员的指引下，经过检测体温、过安检、消毒等一系列流程，记者才得以进入参观。博物馆工作人员介绍说，目前本地游客是访问博物馆的主要人群，外国游客数量正在缓慢恢复。根据埃及旅游和文物部的最新数据，自7月重新开放旅游以来，已有约40万游客到访埃及。

近期，沙特大力推广国内的海滩、山峰和历史古迹等旅游景点，鼓励民众以国内游代替境外度假，目前国内酒店平均入住率已提升至80%。沙特旅游部高级顾问哈尔瑟姆·马塔尔表示，在国际旅客数量恢复有限的背景下，挖掘国内旅游市场成为重点。沙特拥有3400万人口，国内游潜力巨大。

在土耳其的一些城市，酒店入住率近期出现显著回升，来自欧洲的客源数量增长明显。土耳其西北部城市布尔萨的乌鲁达滑雪中心合伙人布拉克·贝塞伦表示，受欧洲旅行限制的影响，许多原本计划前往欧洲滑雪的国际游客转向土耳其。“我们在网络上的预售情况目前看来比较乐观。冬季期间游客的增加有望抵消上半年的损失。”

在阿联酋迪拜国际机场，随着航线的逐渐恢复，曾经一度停飞大量航班的航站楼重新变得热闹起来，许多关闭的机场免税店也再度开放。迪拜国际机场首席执行官保罗·格里菲斯说，目前机场客流量已恢复至每月超过100万人次，为去年同期的85%。国际航班的逐步恢复将会吸引更多游客，进而推动地区国家旅游业复苏。

相关支持政策持续出台

今年6月以来，中东多国相继解除出行限制，旅游景点陆续恢复开放。各国持续推出一系列优惠和激励措施，努力推动旅游业复苏。

埃及民航部长马纳尔近日宣布，乘坐埃及航空公司航班入境埃及的游客将获得博物馆和考古场所门票优惠。埃及旅游和文物部还通过网上虚拟旅行、在海外举办展览等方式，鼓励游客到访埃及。埃及旅游和文物部长哈立德·阿纳尼表示，未来政府还将推出更多重振旅游业举措。

为发展国内旅游，约旦旅游指南协会在全国推出40种不同路线和行程的优惠旅游套餐，为本国公民补贴40%的交通、餐饮和住宿费，受到当地民众欢迎。

以色列则通过投资维修基础设施、举办各种节日庆祝活动等努力吸引国内游客。以色列旅游部11月15日宣布，将把该国死海地区及南部旅游城市埃拉特划定为特殊的“旅游岛”，并重新开放这两个地区的旅游业、酒店业等。

埃及开罗大学考古学院前院长拉法特·纳布拉维指出，疫情防控期间，地区国家推出形式多样的海外展览、在线游览等方式介绍当地的文物和景点，为吸引游客未来到访奠定了基础。

迪拜旅游局一直通过与一些互联网公司合作进行旅游宣传。沙特则宣布成立旅游业发展基金，与私营和投资银行合作，加大力度开发、宣传七大目的地的38个景点。

为让外来游客放心，各国还出台了严格的防疫措施。迪拜在零售场所、娱乐中心和景点推行“迪拜保障”认证，通过定期检查的地点将免费获得相应标识，以确保游客所接触区域均已遵循严格的安全条例和卫生标准。突尼斯旅游和手工业部推出“就绪且安全”旅游标识，确保游客防疫安全。

行业整体复苏尚需时日

一些业内人士指出，鉴于中东地区旅游资源较为丰富及民众旅游需求释放等因素，后疫情时期中东多国旅游业有望呈现阶段性加速恢复态势。

专家提醒，旅游业复苏的前提是疫情得到控制，因此落实防疫举措、维护防疫成果至关重要。当前，全球疫情尚未结束，公众旅游消费信心不足，这是阻碍当前国际和地区旅游业复苏的重要因素。未来一段时间，中东旅游业复苏仍将持续受到疫情反复的考验。

世界旅游组织中东地区委员会主席穆罕默德·哈米斯·穆勒近日呼吁，在行业恢复到疫情前水平的这段时间，地区各国应持续出台政策支持旅游业相关机构特别是中小型企业渡过难关。

有中东媒体指出，疫情防控期间，中东地区各行业在数字化建设方面取得可喜的进展，对旅游业来说，游客的出行习惯发生了改变，减少接触的自由行、网上预订、在线支付等方式日益受欢迎，游客也将更加在意旅游目的地的清洁度和舒适度，这为相关机构完善基础设施、提升服务水平提出了新的要求。另外，医疗旅游、滨海休闲游等旅游形式受到更多人关注，这对于医疗性价比较高、酒店业较为发达的中东地区来说意味着新的发展机遇。

（本报开罗11月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 17 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)